Zahraničí

Červený koberec pro Putina. V Číně ladí strategii s protiváhou Západu

Zahraničí ČTK Zahraničí, ČTK
před 46 minutami
Čínský prezident Si Ťin-pching a indický premiér Nárendra Módí se sešli k bilaterálnímu jednání v severočínském přístavním městě Tchien-ťin, kde se v neděli začíná dvoudenní summit Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO). Informovala o tom státní agentura Nová Čína. Do dějiště summitu v noci na neděli přiletěl i ruský prezident Vladimir Putin.
Čínský prezident Si Ťin-pching (vlevo) a jeho ruský protějšek Vladimir Putin (na archivním snímku).
Čínský prezident Si Ťin-pching (vlevo) a jeho ruský protějšek Vladimir Putin (na archivním snímku). | Foto: Reuters

Módí je v Číně poprvé po sedmi letech. Kromě něj jsou v Ťin-pchingu očekávány hlavy států a delegace z více než dvou desítek především asijských a blízkovýchodních zemí.

V neděli do Tchien-ťinu dorazil i ruský vůdce Putin, informovala čínská a ruská státní média. Putin má v Číně, která je největšího obchodním partnerem Ruska, strávit čtyři dny. Na letišti ho čekalo uvítání s červeným kobercem a vysoce postavení představitelé čínského města. Vztahy mezi Čínou a Ruskem jsou "nejlepší v historii", uvedla při té příležitosti čínská státní televize CCTV.

Regionální bezpečnostní uskupení SCO založily Čína a Rusko spolu se čtyřmi středoasijskými zeměmi v roce 2001, později se k němu připojily Írán, Pákistán, Indie a Bělorusko.

Na letošním summitu SCO, který čínští představitelé označují jako dosud největší a jehož cílem je předvést Peking jako globálního lídra schopného vytvořit protiváhu západním institucím, se tak současně sejdou autokraté, populisté, strůjce největšího válečního tažení v Evropě od druhé světové války či lídr největší demokracie světa, uvedl server stanice CNN.

Summitu se zúčastní také delegace 16 oficiálních partnerských a pozorovatelských zemí, mimo jiné z Egypta, Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Kataru a také Turecka, členské země Severoatlantické aliance. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan bude na setkání podle vyjádření Kremlu jednat s Putinem o válce na Ukrajině. Peking navíc pozval několik lídrů ze zemí jihovýchodní Asie a summitu se účastní také generální tajemník OSN António Guterres.

Členové SCO, mezi něž patří i Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán a Uzbekistán, provádějí společná protiteroristická cvičení, sdílejí zpravodajské informace v boji proti "terorismu, separatismu a extremismu" a spolupracují v oblastech, jako jsou vzdělávání, obchod a energetika. Spojuje je také snaha o "spravedlivý mezinárodní pořádek" - čili takový, který neřídí jedna supervelmoc a její spojenci, píše CNN. Přijetí Íránu v roce 2023 a Běloruska o rok později pak je všeobecně vnímáno jako snaha Pekingu a Moskvy zaměřit organizaci výrazněji protizápadním směrem.

Po summitu bude ve středu na pekingském náměstí Tchien-an-men velká vojenská přehlídka, uspořádaná k 80. výročí kapitulace Japonska na konci druhé světové války. Na přehlídku mají dorazit například Putin, severokorejský vůdce Kim Čong-un, vůdce barmské junty Min Aun Hlain, kubánský prezident Miguel Díaz-Canel nebo také slovenský premiér Robert Fico.

 
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Vladimir Putin Čína Rusko Ruský útok na Ukrajinu 2022 Turecko Recep Tayyip Erdogan Přehled zpráv

