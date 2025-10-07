Zahraničí

"Rusové spáchali zločin gigantických rozměrů." Ukrajinský zajatec a aktivista vypráví

Jaroslav Synčák Jaroslav Synčák
před 2 hodinami
Tvrdí o sobě, že je antimilitarista, přesto v první den ruské invaze vstoupil do ukrajinské armády. Poté co padl do ruského zajetí, kremelská propaganda o něm tvrdila, že je nacista, terorista či britský špion a že spáchal válečné zločiny. Obránce lidských práv a novinář Maksym Butkevyč teď dostal Cenu Václava Havla za lidská práva 2025. Detaily svého zajetí popisuje v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
Laureát Ceny Václava Havla Maksym Butkevyč v Knihovně Václava Havla, 1. října 2025.
Laureát Ceny Václava Havla Maksym Butkevyč v Knihovně Václava Havla, 1. října 2025. | Foto: Jaroslav Synčák

Jak se stalo, že se pacifista rozhodl vstoupit do armády?

Upřímně řečeno, já jsem se nikdy nedefinoval jako pacifista, což je možná překvapivé, ovšem je to otázka definice. Jsem rozhodně antimilitarista, opovrhuji násilím, protože si myslím, že ničí jak ty, kteří jej používají, tak ty, na které je použito.

Související

Pro Putina je válka jako heroin. Chce pořád víc a ani nedostane přes prsty

Vladimir Putin, Alexandr Lukašenko, Bělorusko

Pokud je člověk přítomen na místě, kde je spáchán trestný čin, a jedinou šancí, jak zastavit pachatele, je použít sílu, tak by to měl udělat. Pokud někdo řekne "ne", tak se v podstatě stává spolupachatelem trestného činu.

Začátek invaze v letech 2014 a pak v roce 2022, to byl zločin gigantických rozměrů spáchaný přímo před námi. A my jsme byli oběti, takže pro mě to byla otázka zodpovědnosti.

Ukrajinští vojáci u zátarasů na kyjevském Majdanu, 11. března 2022.
Ukrajinští vojáci u zátarasů na kyjevském Majdanu, 11. března 2022. | Foto: Jakub Plíhal

Předtím jsem se zabýval lidskými právy a to není něco, co děláte od devíti do pěti v kanceláři nebo v továrně a pak jdete domů. Na Ukrajině jsme toho v této oblasti dosáhli hodně. Díky tomu jsem znal situaci lidských práv v Rusku, byl jsem v kontaktu i s ruskými obhájci lidských práv. A když Rusko zahájilo svou plnou invazi - rozsáhlý útok, velmi dobře jsem pochopil, že pokud zvítězí, tak na Ukrajině nebudou žádná lidská práva.

Jedinou možností chránit lidská práva bylo vzít do ruky zbraň a postavit se na odpor.

Kdy přesně jste do armády vstoupil?

Večer 24. února 2022 (ruská invaze začala toho dne ráno - pozn. red.). Řekli mi, ať počkám, až mě zavolají, a hned za týden, v prvních březnových dnech, jsem se stal důstojníkem ozbrojených sil Ukrajiny, i když jsem neměl žádnou předchozí vojenskou zkušenost. Velmi brzy jsem se stal velitelem čety.

Jak to tehdy bylo s výcvikem?

Běžně probíhá několikatýdenní výcvik, ale to po začátku invaze nebylo možné. Měl jsem kurz vojenského vzdělání z 90. let, ale tehdy jsme si mysleli, že armáda nebude potřeba. A navíc jsem si z toho nic nepamatoval.

Související

"Tady máte na jízdenku do Moskvy, nevracejte se." Vidlákův účet plní drobné příspěvky

Volby 2025, volební štáb, Stačilo! Daniel Sterzik

Najednou jsme ale byli potřeba, konkrétně jsme byli určeni k obraně Kyjeva. Kdyby se nepřátelským Rusům podařilo naší obranou proniknout, měli jsme se pustit do pouličních bojů. Na výcvik ale nebyl čas, byl obrovský nedostatek munice, ale i benzinu, protože Rusové se zaměřili především na sklady paliva… Takže výcvik byl jenom základní.

Měli jsme štěstí, že jsme při první operaci v Kyjevské oblasti nikoho neztratili. Později jsem si uvědomil, že jsme sice byli špatně připravení, ale morálka byla velmi vysoká. Všichni jsme šli dobrovolně bránit Kyjev a Ukrajinu.

Přejděme teď k vaší nejznámější zkušenosti - když vás Rusové zajali. Jak to probíhalo?

Byli jsme v obklíčení a Rusové vzali do zajetí jednoho z vojáků sousedního  praporu. Ten nám přes vysílačku řekl, že je šance uniknout z obklíčení a že se máme řídit jeho pokyny. Jenže nás navedl na ruské pozice, kdy jsme najednou stáli před Rusy, kteří na nás mířili zbraněmi.

Související

Rusové tam žádali o vodku a sulc. Babiš řekl, že je to "nejhorší kraj úplně ve všem"

Karlovy vary, Ostrov, reportáž, volby 2025, parlament,

Přemýšlel jsem, jestli chci jít do zajetí, nebo jestli mám použít ruční granát, abych tam nešel. Ale byl jsem zodpovědný za osm svých kluků z mé čety. Bál jsem se, ale nakonec se k nám na začátku nechovali tak špatně - nebili nás, dali nám vodu a základní věci. Doufal jsem, že nás dají do tábora pro válečné zajatce a že jen musíme počkat, než nás vymění. Ale realita byla jiná.

Rusové vás tehdy dali k soudu a jejich propaganda o vás tvrdila, že jste nacista, terorista, rusofob a britský špion. První tři označení chápu, protože to používají dost často, ale proč právě britský špion?

No, setkal jsem se s lidmi, kteří byli obviněni ještě z neuvěřitelnějších věcí než já. Myslím si, že je to proto, že jsem žil ve Velké Británii tři roky svého života, studoval jsem na univerzitě v Sussexu a pracoval jsem pro zahraniční redakci BBC.

Související

K Bruselu čelem, k Moskvě zády. Moldavci se navzdory Kremlu přihlásili ke svobodě

Moldavsko, volby, EU, Rusko, Dodon, Sandu
14 fotografií

Nejdřív nás přivezli do okupovaného Luhansku, kde jsme byli ve speciálním křídle věznice. Následovalo několik týdnů výslechů, režim byl velmi tvrdý. A pak se rozhodli, že mě odsoudí za údajné válečné zločiny. Já jsem naivně vyšetřovateli řekl, že není za co mě soudit, ale on řekl, že to vůbec není problém a že jsme všichni váleční zločinci, protože jsme si dovolili vzít do ruky zbraň a postavit se jim na odpor.

Myslel jsem si, že blafuje, ale po třech týdnech mě odvedli k násilnému výslechu a zosnovali proti mě trestní řízení. Dali mi podepsat listy papíru a text zakryli tak, že jsem ho nemohl přečíst. Celý spis jsem si přečetl asi za půl roku a byl jsem šokován, jak absurdní a hloupá obvinění v něm jsou.

Jak na vás reagovali tamní vězni?

My jsme byli drženi v části, kde byli lidé obvinění z trestných činů. Ne všichni byli proruští, většina z nich vlastně raději nemluvila ani o politice, ani o válce. Našli jsme ale společnou řeč o těch nejdůležitějších věcech.

Do bojů o výběžek nad Pokrovskem musejí Rusové pěšky. Ukrajinci jim techniku ničí drony. | Video: Aktuálně.cz/X/Skënderbej_
 
Mohlo by vás zajímat

"Je to u nás jako za Stalina." Zajatý Rus si před kamerou předpověděl budoucnost

"Je to u nás jako za Stalina." Zajatý Rus si před kamerou předpověděl budoucnost
2:10

Vladimir Putin slaví narozeniny. Jak se z neznámého úředníka stal neomezený vládce

Vladimir Putin slaví narozeniny. Jak se z neznámého úředníka stal neomezený vládce

Vědec si myslel, že manželka zahlédla grizzlyho. Pak zjistil, že vyhrál Nobelovu cenu

Vědec si myslel, že manželka zahlédla grizzlyho. Pak zjistil, že vyhrál Nobelovu cenu

Papež Lev XIV. oznámil první zahraniční cestu, výběr zemí všechny překvapil

Papež Lev XIV. oznámil první zahraniční cestu, výběr zemí všechny překvapil
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Rusko Ukrajina Ruský útok na Ukrajinu 2022 válka zajatec armáda

Právě se děje

teď
Rána pro českou kolonii. Je to divné, komentují v zámoří vyškrtnutí českého střelce

Rána pro českou kolonii. Je to divné, komentují v zámoří vyškrtnutí českého střelce

Čekalo se, že konečně začne sezonu v NHL. Matěj Blümel však znovu skončil ve farmářské AHL.
před 24 minutami
"Díky, byla to skvělá jízda." Fiala oznámil, že už nebude kandidovat na předsedu ODS

"Díky, byla to skvělá jízda." Fiala oznámil, že už nebude kandidovat na předsedu ODS

S rozhodnutím v úterý seznámil členy širšího vedení strany, kteří se sešli v pražské centrále ODS.
před 53 minutami
"Je to u nás jako za Stalina." Zajatý Rus si před kamerou předpověděl budoucnost
2:10

"Je to u nás jako za Stalina." Zajatý Rus si před kamerou předpověděl budoucnost

Slova Pavla Gugujeva se vyplnila do puntíku.
před 1 hodinou
Ťuk, ťuk, tady McLaren. V oranžových boxech doutná bratrovražedný boj

Ťuk, ťuk, tady McLaren. V oranžových boxech doutná bratrovražedný boj

Tým formule 1 McLaren zvládl kolizi jezdců i tlak soupeřů. Jenže napětí uvnitř týmu roste. Udrží si jednotu?
Aktualizováno před 1 hodinou
SPD chce vyměnit policejního prezidenta. Okamura nastínil i možná ministerstva

ŽIVĚ
SPD chce vyměnit policejního prezidenta. Okamura nastínil i možná ministerstva

Veškeré povolební dění sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou
Evropská komise představila plán na ochranu ocelářů, chce zdvojnásobit cla

Evropská komise představila plán na ochranu ocelářů, chce zdvojnásobit cla

Komise navrhuje snížit kvóty na dovoz oceli o 47 procent na 18,3 milionu tun ročně a u dodávek nad tuto hranici zvýšit clo z 25 na 50 procent.
před 2 hodinami
Vyjde románová trilogie o životě pěvkyně Emy Destinnové. Každý díl doprovodí koncert

Vyjde románová trilogie o životě pěvkyně Emy Destinnové. Každý díl doprovodí koncert

První díl s názvem Emmy Destinn 1 bude mít křest 17. února na koncertu v Rudolfinu.
Další zprávy