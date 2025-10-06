"Zhroutí se jaderný řád." Ukrajina bije na poplach kvůli dění v Záporožské elektrárně

Aktivisté z Greenpeace na začátku října zveřejnili své vyšetřování, které nezjistilo žádné známky vážného poškození okolních elektrických vedení - což naznačuje, že výpadek mohl být záměrný, uvádí Meduza. Podle zprávy se zřejmě jedná o ruskou sabotáž, která má za cíl elektrárnu trvale odpojit od ukrajinské rozvodné sítě a připojit ji k té okupované Ruskem.
Kontrolu nad elektrárnou převzala Moskva v roce 2022 a podle zdrojů webu The Guardian je v současné době v provozu jen sedm z osmnácti dostupných generátorů na chlazení. Evropské bezpečnostní předpisy zavedené po tragédii ve Fukušimě v roce 2011 ale stanoví, že bezpečně mohou elektrárny bez vnějšího napájení fungovat jen po dobu 72 hodin.
Riziko katastrofické poruchy ale podle odborníka na jadernou energii Dmitrije Gorčakova zůstává nízké. "Většina reaktorů je již více než dva roky odstavená a nachází se ve stavu studeného odstavení," vysvětlil pro nezávislý ruský server Novaja Gazeta . "Po odstavení reaktory stále generují teplo, ale jeho množství se postupně snižuje. Nyní je ho velmi málo a k chlazení je potřeba jen malé množství vody."
Větší nebezpečí je připojení k ruské síti
Gorčakov tak popisuje, že větší riziko v Záporoží podle něj spočívá v možnosti, že by Rusko mohlo tuto situaci využít k ospravedlnění připojení elektrárny k vlastnímu energetickému systému.
The Guardian citoval dokument, který Rusko údajně předložilo Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (MAAE). Ten popisuje postup pro případný přenos napětí z jednotného energetického systému, jestliže elektrárnu od ukrajinské sítě odpojí. "Budou se prezentovat jako zachránci," řekl anonymně webu ukrajinský úředník.
Podle Gorčakova by mohla Moskva tvrdit, že Ukrajinci nejsou schopni vedení opravit. "Rusko může říct, že jedinou možností, jak předejít nehodě, je připojit elektrárnu k vlastní síti. Tímto způsobem by mohlo využít odstávku jako prostředek k zakrytí informací. To je největší riziko," řekl Gorčakov.
Ředitel elektrárny jmenovaný Ruskem, Jurij Černičuk, dokonce oznámil, že opětovné připojení elektrárny k ruské síti je v závěrečné fázi. Podle Guardianu je ale restart jaderné elektrárny ve válečné zóně bezprecedentním krokem.
"Takový scénář by vedl k nevratnému zhroucení mírového jaderného řádu zavedeného MAAE," řekl ukrajinský náměstek ministra zahraničí Andrij Sybiha. "Požadujeme, aby agentura zaujala principiální postoj. Jaderná elektrárna v Záporoží se musí vrátit Ukrajině - jejímu právoplatnému vlastníkovi."
Je vůbec možné, aby Rusko elektrárnu připojilo ke své síti?
Gorčakov tvrdí, že připojení elektrárny k ruské rozvodné síti by bylo technicky jednoduché. "Problémem není technologie, ale nalezení záminky pro mezinárodní společenství a MAAE," řekl. "Příběh o záchraně elektrárny je dokonalým ospravedlněním."
Znovuuvedení reaktorů do provozu by podle něj bylo mnohem složitější. "To je mnohem komplexnější fáze, která vyžaduje silné sítě a pečlivou přípravu."
Není ani přesvědčený, že by MAAE mohla Rusku v připojení zabránit. "MAAE nemá žádný způsob, jak ověřit situaci na místě," pokračoval. "Není jim dokonce ani dovoleno provést inspekci místa, kde došlo k poškození elektrického vedení. Rusko manipuluje s agenturou - a dělá to velmi účinně. Ruští zástupci v MAAE budou hovořit o prioritě elektrárny. A připojení k ruské rozvodné síti by mohlo být dokonce schváleno," prohlásil.
Útoky na ukrajinské město Záporoží ze strany Ruska mezitím nepolevují. V noci na 5. října město zaznamenalo nejméně deset zásahů, nepřátelský útok poškodil výškové budovy i rodinné domy. Jedna žena přišla o život, dalších deset lidí se zranilo.