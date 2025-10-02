Brutální útok v Drážďanech. Dva patnáctiletí Syřané znásilnili mladého Čecha

K incidentu došlo krátce po čtvrté hodině ranní. Mladý Čech se vracel domů z Wiener Platz poblíž hlavního nádraží, když na něj dva syrští mladíci zaútočili. Nejprve ho napadli a poté sexuálně zneužili, uvedl deník Bild. Policie deníku potvrdila, že "podezřelí s nožem muže oloupili o 300 eur a následně znásilnili".
Oběť ihned po incidentu zavolala policii, která pachatele dopadla přímo v okolí místa útoku. Oba byli zatčeni a umístěni do vazby. Podle prokuratury v Drážďanech mladíci žijí v Heidenau a v Neustadtu nedaleko Drážďan a policie o nich dosud neměla žádné záznamy.
Napadený Čech, který v Drážďanech dlouhodobě žije, podstoupil po útoku ambulantní ošetření. Rozsah jeho zranění úřady nezveřejnily, vyšetřování však stále pokračuje. Nejde přitom o první podobný incident - už v srpnu byl v Drážďanech nožem napaden dvacetiletý Američan.
Pobodali ho, protože se zastal žen v tramvaji
Nejde přitom o první podobný incident v Drážďanech v posledních měsících. Koncem srpna se obětí útoku stal dvacetiletý Američan John Rudat. Ten během noční jízdy tramvají zasáhl ve chvíli, kdy dva muži obtěžovali dvě cestující.
Když se mladík žen zastal, jeden z útočníků ho bodl 15centimetrovou čepelí do obličeje. Oba pachatelé z místa utekli, policie však později jednoho z nich, 21letého rodáka ze Sýrie, dopadla.
Syrian migrant arrested for slashing American model John Rudat across the face — after cops previously let him go https://t.co/0OotlHvqdX pic.twitter.com/Np4n9Mipwh— New York Post (@nypost) August 26, 2025
Pro Rudata byla na platformě GoFundMe zřízena sbírka, která má pomoci pokrýt náklady na jeho zotavení. Organizátoři uvedli, že mladík utrpěl hlubokou ránu vyžadující rozsáhlou operaci. Podle nich jej nyní čeká dlouhá a náročná rekonvalescence - nejen fyzická, ale i psychická.