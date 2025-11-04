Zahraničí

Britská policie čelí kritice, vlakový útočník bodal už dřív. Jak se pobodání bránit?

Jaroslav Synčák Jaroslav Synčák
před 19 minutami
Britská policie čelí kritice za to, že nedokázala zastavit útočníka podezřelého ze sobotního útoku ve vlaku v Huntingdonu. Pravděpodobný útočník Anthony Williams, který je podezřelý z 11 pokusů o vraždu, je totiž podle médií zodpovědný také za tři další incidenty s nožem, ke kterým došlo v posledních 24 hodinách před útokem ve vlaku.
Forenzní technik pořizuje fotografie v uzavřené oblasti na stanici Huntingdon po sérii útoků nožem. Velká Británie, 2. listopadu 2025.
Forenzní technik pořizuje fotografie v uzavřené oblasti na stanici Huntingdon po sérii útoků nožem. Velká Británie, 2. listopadu 2025.

Krátce poté, co v sobotu večer vlak vyjel z Peterborough ve východní Anglii, začal muž s nožem oblečený v černém napadat cestující ve vagonu. "Najednou hučení vagónu prořízl křik. Zraněný muž, kterému z paže kapala krev, křičel: 'Utíkejte! Má nůž!'," popsal situaci britský deník The Times.

Dvaatřicetiletého Anthonyho Williamse policie v pondělí obvinila z deseti pokusů o vraždu ve vlaku, muže zatkla krátce poté, co byl vlak jedoucí do Londýna zastaven ve stanici Huntingdon. Policie se ale ocitla pod palbou kritiky.

Už v pátek totiž měl Williams pobodat bezbranného teenagera v Peterborough (hoch přežil a je tím jedenáctým pokusem o vraždu - pozn. red.), načež měl vtrhnout do holičství s třiceticentimetrovým kuchyňským nožem. V pondělí vyšlo najevo, že policie do holičství nevyslala ani jednoho policistu a místo toho jenom požádala zaměstnance, aby nahráli záznam z kamerového systému online.

Forenzní technik vstupuje do rychlovlaku Azuma, ve kterém se odehrál sobotní útok. Huntingdon, 2. listopadu 2025.
Forenzní technik vstupuje do rychlovlaku Azuma, ve kterém se odehrál sobotní útok. Huntingdon, 2. listopadu 2025.

O pět hodin později pak Williams údajně bodl muže do obličeje na nádraží ve východním Londýně a detektivové se domnívají, že se přes noc vrátil do svého rodného města Peterborough, načež se v sobotu rozhodl vraždit ve vlaku. Než policisté na místo dorazili, útočník utekl.

Ministryně vnitra Shabana Mahmoodová pak podle deníku Daily Mail v návaznosti na kritiku uznala, že veřejnost podle ní bude mít "mnoho nezodpovězených otázek" ohledně událostí. Sama policie podle deníku uvedla, že se okolnosti prošetřují.

Jak se takovým útokům bránit?

"Pokud se nedá utéct a mám něco po ruce, měl bych to použít jako štít, třeba batoh nebo tašku. Když nemám zbraň, tak záleží, nakolik si věřím, ale je důležité se hlavně pokusit dostat pryč, utéct, pokud to jde," říká instruktor střeleckých a taktických kurzů Tomáš Frolík.

"Pokud už je nutné se bránit a tu zbraň nemám, je dobré se zkusit domluvit s ostatními lidmi, skočit mu pod nohy, znehybnit ruku s nožem," vysvětluje Frolík. Podle něj je ale i s hodně dobrým výcvikem velká šance, že to člověk takzvaně odnese a bude pořezaný.

V Česku se na útoky dopravci vyloženě nepřipravují, mají ale různé postupy pro krizové situace ve spolupráci se složkami IZS. Navíc jsou v některých spojích, jako například ve večerních vlacích, bezpečnostní hlídky vybavené obuškem či pepřovým sprejem.

"Ty mají vlakové četě pomoct zpacifikovat pasažéry, kteří jsou třeba podnapilí. Primárním úkolem vlakové čety je dostat cestující do bezpečí, takže v případě nějakého útoku je nejlepší dojet do stanice, kam dorazí nejlépe policie," popisuje hypotetické scénáře mluvčí Českých drah (ČD) Filip Medelský.

 
