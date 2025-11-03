Zahraničí

Jedenáct pokusů o vraždu. Útočník z britského vlaku už čelí obvinění

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Britská prokuratura obvinila 32letého Anthonyho Williamse, který v sobotu večer pobodal nožem lidi ve vlaku na východě Anglie, z 11 pokusů o vraždu. Muž v sobotu 11 lidí zranil, stav jednoho z nich je kritický.
Forenzní specialisté a policista na místě zásahu
Forenzní specialisté a policista na místě zásahu | Foto: ČTK

Britská dopravní policie uvedla, že Williams je obviněn z několikanásobného pokusu o vraždu, z ublížení na těle a držení ostrého předmětu.

Série útoků nožem trvala několik minut a ve vlaku směřujícím z Doncasteru do Londýna vyvolala strach a paniku. Podezřelý byl zatčen, když vlak nouzově zastavil ve městě Huntingdon, asi 120 kilometrů severně od Londýna. Williams je ve vazbě. Druhého z podezřelých, 35letého muže, policie v neděli propustila.

Nic nenasvědčuje tomu, že incident byl teroristickým činem, uvedla dříve policie.

Jeden ze zraněných, člen vlakového personálu, zůstává v kritickém, ale stabilizovaném stavu, píše AP.

 
zahraničí vražda Velká Británie policie útok Terorismus

