Jedenáct pokusů o vraždu. Útočník z britského vlaku už čelí obvinění

Britská dopravní policie uvedla, že Williams je obviněn z několikanásobného pokusu o vraždu, z ublížení na těle a držení ostrého předmětu.
Série útoků nožem trvala několik minut a ve vlaku směřujícím z Doncasteru do Londýna vyvolala strach a paniku. Podezřelý byl zatčen, když vlak nouzově zastavil ve městě Huntingdon, asi 120 kilometrů severně od Londýna. Williams je ve vazbě. Druhého z podezřelých, 35letého muže, policie v neděli propustila.
Nic nenasvědčuje tomu, že incident byl teroristickým činem, uvedla dříve policie.
Jeden ze zraněných, člen vlakového personálu, zůstává v kritickém, ale stabilizovaném stavu, píše AP.