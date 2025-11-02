Útok nožem v britském vlaku: devět lidí je v ohrožení života

Cestující jménem Gavin řekl televizi Sky News, jak viděl během útoku několik lidí utíkat uličkou vagonu se slovy 'Mají nůž. Bodli mě.' "Byli celí od krve a snažili se dostat pryč od podezřelého."
Pobodaný muž před ním poté zkolaboval a padl na podlahu. Další cestující se snažili ukrýt na toaletách nebo prchali před útočníky, kteří měli podle jejich slov "velké nože". Podle svědků po sobě lidé v panice šlapali.
K útoku došlo v sobotu večer krátce poté, co vlak opustil Peterborough, severně od Londýna. Rychlík měl být za 47 minut v britském hlavním městě. V 19:30 vlak opustil Peterborough a v 19:30 dostaly záchranné složky první telefonát o útoku. Vlak následně zastavil v nejbližší stanici Huntington, kam se už sjížděly zásahové jednotky.
Policie aktivovala poplach "Platón", tedy koordinovanou reakci speciálních policejních jednotek, zdravotníků a dalších složek na závažný teroristický čin, kdy hrozí vysoké riziko pokračujících útoků.
Na nádraží v Huntingtonu zasahovalo kolem třiceti ozbrojených policistů (běžní "pochůzkáři" chodí v Británii beze zbraně). Od nouzového zastavení vlaku do zadržení pachatelů uběhlo jen několik minut. Opoziční konzervativní poslanec za Huntington Ben Obese-Jecty to označil za fenomenální úspěch a připomněl, že podobný scénář zásahu policie nacvičovala minulý týden.
Ve zprávách britských médií chybí jakékoliv zmínky o motivech pachatelů. Policejní superintendant Chris Casey zdůraznil, že "v této fázi vyšetřování není vhodné spekulovat o motivech útoku." Opoziční předák Nigel Farage z Reformní strany už řekl, že "musíme vědět, kdo ten příšerný útok spáchal".
Ministr obrany John Healey pro Sky News sdělil, že celková hrozba teroristických útoků v Británii zůstává i nadále nezměněna. A dodal, že on sám jel tímto vlakem se ženou jen několik hodin před tím, než se teroristický útok stal.
V Británii jsou útoky nožem v posledních deseti letech stále častější. Mluví se o "epidemii útoků nožem". Jen v Londýně bylo v roce 2024 zaznamenáno téměř 17 tisíc trestných činů souvisejících s použitím nože. V Anglii a Walesu se počet závažných trestných činů s noži za posledních deset let zvýšil téměř o 90 procent. Časté jsou záběry gangů mladistvých (obvykle migračního původu), které spolu bojují noži a mačetami. BBC o tom v březnu měla článek s alarmujícím titulkem "Zločiny s nožem: V Británii probíhá válka".
Nůž je také stále oblíbenější zbraní u islamistů. V roce 2013 byl britský voják Lee Rigby na veřejnosti nožem a sekerou brutálně zabit dvěma islamistickými teroristy. V roce 2017 tři islamisté najeli na londýnském mostě do davu auty a poté zaútočili noži na chodce. Při útoku zahynulo 11 lidí, další desítky byly zraněny. V roce 2020 islámský terorista ozbrojený nožem a falešným výbušným zařízením zranil dva lidi ve Streathamu v Londýně.
Dochází k tomu přesto, že regulace nákupu a nošení nožů v Británii je velmi přísná. Nošení nože na veřejnosti je zakázáno, pokud nemáte legitimní důvod. Celkem 19 druhů nožů je zakázaných. Patří k nim kapesní nože s čepelí delší než 3 palce (7,62 cm), motýlkové nože nebo vystřelovací nože, pevné nože s čepelí delší než 12 cm a zavírací nože, které dokážete otevřít jednou rukou. Je zakázáno vlastnictví a prodej mačet a nožů s čepelí delší než 20 cm (a to včetně kuchyňských nožů). Prodej nožů je přísně kontrolován, především ve vztahu k mladistvým. Některé obchody zakazují prodej kuchyňských nožů zákazníkům mladším 18 let. Výjimku z pravidla mají kuchaři nebo řemeslníci, kteří potřebují nože ke své práci, musí to však doložit. Za nošení jakéhokoliv zakázaného nože bez oprávněného důvodu hrozí až čtyři roky vězení a pokuta.