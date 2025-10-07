Desetitisíce ukradených mobilů skončily v Číně. Mezinárodní gang dopadli jen náhodou

Policie se domnívá, že gang má na svědomí až polovinu všech krádeží či loupeží mobilů v Londýně. Kriminalisty z britské metropole přivedl na stopu skupiny člověk, který loni o Vánocích pomocí sledování polohy objevil svůj ukradený iPhone ve skladišti poblíž letiště Heathrow. "Ochranka byla ochotná pomoci a zjistila, že telefon byl v krabici mezi dalšími 894 telefony," citovala BBC vyšetřovatele Marka Gavina.
Policisté zjistili, že téměř všechny přístroje z krabice byly kradené a že měly zamířit do Hongkongu. Na základě forenzních stop na krabici vypátrali dvojici třicátníků afghánského původu, u nichž v autě a v domech objevili na 2000 dalších přístrojů, některé zabalené do kovové fólie ve snaze znemožnit jejich sledování. Kromě dvojice policisté zadrželi a obvinili i 29letého Inda.
Poté začala velká operace, na jejímž konci bylo minulý týden dalších 15 zatčených lidí, většinou žen, a 28 domovních prohlídek.
Podle britských úřadů počet krádeží mobilů v Británii v posledních letech rychle roste. V roce 2020 přišli majitelé o 28 609 telefonů, zatímco o čtyři roky později už o 80 588, píše BBC. Tři čtvrtiny krádeží se stanou v Londýně.
Policie tvrdí, že nárůst zločinů souvisí s rostoucí poptávkou po použitých telefonech v Británii i v zahraničí. Podle zjištění vyšetřovatelů dostávají pouliční zloději i 300 liber (8400 korun) za přístroj. Zvláště v Číně je zájem o telefony ze zahraničí, které mohou místním obyvatelům usnadnit obcházení informační cenzury ze strany režimu.