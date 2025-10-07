Zahraničí

Desetitisíce ukradených mobilů skončily v Číně. Mezinárodní gang dopadli jen náhodou

Britská policie pozatýkala členy mezinárodní zločinecké skupiny, která za rok propašovala až 40 tisíc ukradených mobilních telefonů do Číny. Při vůbec největším britském zátahu proti organizovaným krádežím a loupežím telefonů policisté zatkli 18 lidí a zabavili na 2000 ukradených přístrojů, napsal v úterý web stanice BBC.
Policie tvrdí, že nárůst zločinů souvisí s rostoucí poptávkou po použitých telefonech v Británii i v zahraničí.
Policie tvrdí, že nárůst zločinů souvisí s rostoucí poptávkou po použitých telefonech v Británii i v zahraničí. | Foto: Reuters

Policie se domnívá, že gang má na svědomí až polovinu všech krádeží či loupeží mobilů v Londýně. Kriminalisty z britské metropole přivedl na stopu skupiny člověk, který loni o Vánocích pomocí sledování polohy objevil svůj ukradený iPhone ve skladišti poblíž letiště Heathrow. "Ochranka byla ochotná pomoci a zjistila, že telefon byl v krabici mezi dalšími 894 telefony," citovala BBC vyšetřovatele Marka Gavina.

Policisté zjistili, že téměř všechny přístroje z krabice byly kradené a že měly zamířit do Hongkongu. Na základě forenzních stop na krabici vypátrali dvojici třicátníků afghánského původu, u nichž v autě a v domech objevili na 2000 dalších přístrojů, některé zabalené do kovové fólie ve snaze znemožnit jejich sledování. Kromě dvojice policisté zadrželi a obvinili i 29letého Inda.

Poté začala velká operace, na jejímž konci bylo minulý týden dalších 15 zatčených lidí, většinou žen, a 28 domovních prohlídek.

Podle britských úřadů počet krádeží mobilů v Británii v posledních letech rychle roste. V roce 2020 přišli majitelé o 28 609 telefonů, zatímco o čtyři roky později už o 80 588, píše BBC. Tři čtvrtiny krádeží se stanou v Londýně.

Policie tvrdí, že nárůst zločinů souvisí s rostoucí poptávkou po použitých telefonech v Británii i v zahraničí. Podle zjištění vyšetřovatelů dostávají pouliční zloději i 300 liber (8400 korun) za přístroj. Zvláště v Číně je zájem o telefony ze zahraničí, které mohou místním obyvatelům usnadnit obcházení informační cenzury ze strany režimu.

 
