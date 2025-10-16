Bod zlomu u Země je blízko, varují vědci. Kolaps může nastat za života dnešních dětí

Prvním z těchto bodů je masové odumírání korálových útesů. Kvůli rekordně teplým oceánům čelí od roku 2023 více než 80 procent světových útesů nejhoršímu bělení v dějinách. Podmořská místa plná barev postupně nahrazují šedé pustiny porostlé řasami.
"Korály jsme dostali za hranici jejich schopnosti přežít," cituje CNN spoluautora zprávy Mikea Barretta z organizace World Wildlife Fund UK. "Pokud se nepodaří zvrátit globální oteplování, rozsáhlé útesy, jak je známe, zmizí," varují vědci.
Důsledky budou obrovské - korálové ekosystémy jsou domovem milionu druhů organismů, poskytují potravu stovkám milionů lidí, přinášejí biliony dolarů do světové ekonomiky a chrání pobřeží před ničivými bouřemi.
Kolaps oceánských proudů i tání ledovců
Zpráva však upozorňuje, že korály nejsou jediným ohroženým systémem. Svět se podle vědců nachází na pokraji dalších klimatických zlomů. Klíčovým varováním je možný kolaps Atlantické meridionální cirkulace - systému oceánských proudů, ovlivňujících počasí po celé planetě.
Jeho zánik by mohl způsobit prudké ochlazení Evropy, extrémní vedra na jiných kontinentech, narušení monzunů i zrychlené tání ledovců. "Riziko, že se tento kolaps odehraje ještě za života dnešních dětí, je reálné," varuje Barrett.
Politika nestíhá změny
Podle autorů zprávy nejsou světové vlády na tyto změny připravené. Současné klimatické politiky počítají s postupným vývojem, nikoli s bleskovými a nevratnými zvraty.
Vědci vyzývají k rychlému snížení emisí skleníkových plynů a zároveň ke zvýšení odstraňování uhlíku z atmosféry. I když svět pravděpodobně překročí hranici oteplení o 1,5 stupně Celsia, je podle profesora Tima Lentona z britské Exeterské univerzity klíčové zabránit dalšímu růstu teploty a co nejrychleji ji snížit zpět.
Zpráva nicméně přináší i určitou naději. Tempo rozvoje solární energie, tepelných čerpadel, baterií či elektromobilty označuje jako "radikální globální zrychlení". Jakmile se tyto čisté technologie prosadí, je podle vědců nepravděpodobné, že by se svět vrátil k fosilním palivům - jsou totiž levnější a efektivnější.
Zpráva přichází jen měsíc předtím, než se vlády sejdou v Brazílii na COP30, výroční konferenci OSN o klimatu. Letošní rok je obzvláště důležitý, protože země mají stanovit své cíle pro snížení emisí v příštím desetiletí.
"Pokud nyní rozhodně nezakročíme, můžeme ztratit nejen korály, ale i amazonský prales, ledové štíty a životně důležité oceánské proudy," varuje Barrett. "V takovém scénáři by lidstvo čelilo skutečně katastrofickým následkům," dodává.