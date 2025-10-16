Zahraničí

Bod zlomu u Země je blízko, varují vědci. Kolaps může nastat za života dnešních dětí

Martin Sluka Martin Sluka
před 1 hodinou
Země se podle nové zprávy více než 160 vědců z celého světa ocitá na prahu katastrofických a možná i nevratných klimatických změn. Studie upozorňuje, že se blížíme k prvnímu z takzvaných „bodů zlomu“, které mohou zásadně proměnit fungování celého planetárního systému.
Zpráva přichází jen měsíc předtím, než se vlády sejdou v Brazílii na COP30, výroční konferenci OSN o klimatu. Ilustrační foto.
Zpráva přichází jen měsíc předtím, než se vlády sejdou v Brazílii na COP30, výroční konferenci OSN o klimatu. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Prvním z těchto bodů je masové odumírání korálových útesů. Kvůli rekordně teplým oceánům čelí od roku 2023 více než 80 procent světových útesů nejhoršímu bělení v dějinách. Podmořská místa plná barev postupně nahrazují šedé pustiny porostlé řasami.

Související

Datové chyby v klimatických studiích. Masivně citovaný výzkum výrazně přestřelil

Pohled na Zemi z vesmíru

"Korály jsme dostali za hranici jejich schopnosti přežít," cituje CNN spoluautora zprávy Mikea Barretta z organizace World Wildlife Fund UK. "Pokud se nepodaří zvrátit globální oteplování, rozsáhlé útesy, jak je známe, zmizí," varují vědci.

Důsledky budou obrovské - korálové ekosystémy jsou domovem milionu druhů organismů, poskytují potravu stovkám milionů lidí, přinášejí biliony dolarů do světové ekonomiky a chrání pobřeží před ničivými bouřemi.

Detailní pohled na vybělené korálové útesy v Thajsku.
Detailní pohled na vybělené korálové útesy v Thajsku. | Foto: Reuters

Kolaps oceánských proudů i tání ledovců

Zpráva však upozorňuje, že korály nejsou jediným ohroženým systémem. Svět se podle vědců nachází na pokraji dalších klimatických zlomů. Klíčovým varováním je možný kolaps Atlantické meridionální cirkulace - systému oceánských proudů, ovlivňujících počasí po celé planetě.

Jeho zánik by mohl způsobit prudké ochlazení Evropy, extrémní vedra na jiných kontinentech, narušení monzunů i zrychlené tání ledovců. "Riziko, že se tento kolaps odehraje ještě za života dnešních dětí, je reálné," varuje Barrett.

Politika nestíhá změny

Podle autorů zprávy nejsou světové vlády na tyto změny připravené. Současné klimatické politiky počítají s postupným vývojem, nikoli s bleskovými a nevratnými zvraty. 

Vědci vyzývají k rychlému snížení emisí skleníkových plynů a zároveň ke zvýšení odstraňování uhlíku z atmosféry. I když svět pravděpodobně překročí hranici oteplení o 1,5 stupně Celsia, je podle profesora Tima Lentona z britské Exeterské univerzity klíčové zabránit dalšímu růstu teploty a co nejrychleji ji snížit zpět.

Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Zpráva nicméně přináší i určitou naději. Tempo rozvoje solární energie, tepelných čerpadel, baterií či elektromobilty označuje jako "radikální globální zrychlení". Jakmile se tyto čisté technologie prosadí, je podle vědců nepravděpodobné, že by se svět vrátil k fosilním palivům - jsou totiž levnější a efektivnější.

Související

Masové vymírání mořských korálů stále zrychluje, varují vědci

Koráli brazílie

Zpráva přichází jen měsíc předtím, než se vlády sejdou v Brazílii na COP30, výroční konferenci OSN o klimatu. Letošní rok je obzvláště důležitý, protože země mají stanovit své cíle pro snížení emisí v příštím desetiletí.

"Pokud nyní rozhodně nezakročíme, můžeme ztratit nejen korály, ale i amazonský prales, ledové štíty a životně důležité oceánské proudy," varuje Barrett. "V takovém scénáři by lidstvo čelilo skutečně katastrofickým následkům," dodává.

 
Mohlo by vás zajímat

Trump a Putin se sejdou v Budapešti, aby jednali o ukončení války na Ukrajině

Trump a Putin se sejdou v Budapešti, aby jednali o ukončení války na Ukrajině

Záhada s ruským pasem. Stal se starosta terčem akce tajných služeb?

Záhada s ruským pasem. Stal se starosta terčem akce tajných služeb?

Záběry, při kterých tuhne krev. Vojáka pod zdrcující palbou zachránil nezvyklý hrdina

Záběry, při kterých tuhne krev. Vojáka pod zdrcující palbou zachránil nezvyklý hrdina
0:38

Zelenskyj si jede pro zbraň, která děsí Kreml. "Putinova noční můra," říká expert

Zelenskyj si jede pro zbraň, která děsí Kreml. "Putinova noční můra," říká expert
3:26
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Země globální oteplování životní prostředí ledovec vědci klimatické změny věda ekologie

Právě se děje

Aktualizováno před 23 minutami
Bývalý prezident Zeman podstoupil operaci hnisavého abscesu na zádech

Bývalý prezident Zeman podstoupil operaci hnisavého abscesu na zádech

Bývalý prezident Miloš Zeman ve čtvrtek v jedné z pražských nemocnic podstoupil akutní operaci, měl hnisavý absces na zádech.
Aktualizováno před 51 minutami
Trump a Putin se sejdou v Budapešti, aby jednali o ukončení války na Ukrajině

ŽIVĚ
Trump a Putin se sejdou v Budapešti, aby jednali o ukončení války na Ukrajině

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 53 minutami
Záhada s ruským pasem. Stal se starosta terčem akce tajných služeb?

Záhada s ruským pasem. Stal se starosta terčem akce tajných služeb?

Zelenskyj odvolal starostu důležitého města. Prý má ruský pas, jenže je falešný.
před 53 minutami
Poslední mezi prvními. Šerpa Kančha došel až pod vrchol, Hillarymu byl vděčný

Poslední mezi prvními. Šerpa Kančha došel až pod vrchol, Hillarymu byl vděčný

Až na vrchol se nedostal, ale pomohl Novozélanďanovi Edmundu Hillarymu a šerpovi Tenzingu Norgayovi jako prvním dobýt 29. května 1953 Mount Everest.
před 1 hodinou
Osm proher za sebou a debakl. Tragický Litvínov se loučí s trenérem Brošem

Osm proher za sebou a debakl. Tragický Litvínov se loučí s trenérem Brošem

U hokejistů Litvínova skončil trenér Michal Broš, pod jeho vedením prohrál tým v extralize osmkrát za sebou a je poslední v tabulce.
před 1 hodinou
Bod zlomu u Země je blízko, varují vědci. Kolaps může nastat za života dnešních dětí

Bod zlomu u Země je blízko, varují vědci. Kolaps může nastat za života dnešních dětí

Vědci upozorňují, že se blížíme k prvnímu z takzvaných „bodů zlomu“, které mohou zásadně proměnit fungování celého planetárního systému.
před 2 hodinami
Slavia je jeho život. Trpišovský se domluvil na výrazném prodloužení smlouvy

Slavia je jeho život. Trpišovský se domluvil na výrazném prodloužení smlouvy

Trenér Jindřich Trpišovský se dohodl s vedením fotbalové Slavie Praha na prodloužení smlouvy o tři sezony do roku 2029.
Další zprávy