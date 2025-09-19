Moderátoři amerických nočních talk show odsoudili pozastavení Kimmelova pořadu

Stephen Colbert, Jon Stewart, Seth Meyers, Jimmy Fallon a David Letterman kritizovali Disney, mateřskou společnost televize ABC, která Kimmelův pořad vysílala, předsedu Federální komise pro spoje Brendana Carra i prezidenta Donalda Trumpa. V pátek o tom píše list The Guardian.
Kimmel v pondělí ve své talk show prohlásil, že "banda kolem Trumpova hnutí MAGA" (Udělejme Ameriku opět skvělou) se snaží na Kirkově vraždě vydělat politické body. Na Kimmelův komentář ve středu reagoval Carr, který naznačil, že jeho úřad by mohl věc prošetřit a udělit vysílacím společnostem pokutu, případně jim i odebrat licenci.
O několik hodin později mediální společnost Nexstar, která podle listu The Washington Post vlastní stanice přidružené k televizi ABC na více než 30 trzích, oznámila, že Kimmelův pořad přestane vysílat. Minuty poté, co Nexstar kritizovala Kimmela, televize ABC oznámila, že jeho noční show stáhne z vysílání v celé zemi.
Stephen Colbert ve čtvrtek v úvodním monologu svého vlastního pořadu zesměšňoval vedení Disney za to, že podle něj odebráním Kimmelova pořadu z vysílání podlehlo Carrovým výhrůžkám. "Jak řekl jeden zdroj z ABC, celý den si strachy učůrávali" kvůli hrozbě odvety ze strany Trumpovy administrativy, prohlásil Colbert. "Na druhou stranu to dokazuje, že Disney je jedničkou ve streamování," žertoval komik.
"Lidé po celé zemi jsou šokováni tímto otevřeným útokem na svobodu projevu," pronesl Colbert, jehož pořad The Late Show se rovněž ocitl pod tlakem. Televize CBS v červenci uvedla, že talk show skončí příští květen z čistě finančních důvodů. Oznámení ale přišlo pár dní poté, co Colbert kritizoval rozhodnutí Paramount Global, mateřské společnosti stanice CBS News, zaplatit 16 milionů dolarů (asi 330 milionů korun) na urovnání žaloby podané Trumpem během loňské prezidentské kampaně.
The Daily Show představila Jona Stewarta jako "patrioticky poslušného moderátora" zcela nového "vládou schváleného" pořadu. V pozlaceném studiu imitujícím současnou podobu Oválné pracovny Stewart nasadil sarkasticky podlézavý tón. V narážce na Trumpův výrok o tom, že Kimmelova show byla pozastavena, protože komik není talentovaný, Stewart zažertoval, že prezident disponuje "talentometrem", který měří, když sympatie daného moderátora vůči prezidentovi klesnou pod určitou úroveň.
V reakci na komentáře některých republikánů po Kirkově smrti, že politicky motivované násilí není k smíchu, Stewart přehrál záběry republikánů a konzervativců, kteří se vysmívali útoku kladivem na Paula Pelosiho, manžela tehdejší demokratické předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové, z roku 2022. Pelosi při útoku utrpěl zranění lebky.
Hostem Stewartovy show byla filipínská novinářka a nositelka Nobelovy ceny za mír Maria Ressaová, která byla v roce 2020 uvězněna na Filipínách za svou novinářskou práci kritizující tehdejšího prezidenta Rodriga Duterteho. Ressaová o Dutertem řekla, že "během šesti měsíců zničil naše instituce". Steward se jí zeptal, zda jí připadá zvláštní, že to Trumpovi trvalo osm měsíců. "Myslím, že toho dosáhl během prvních 100 dní," odpověděla nobelistka a označila situaci v USA za identickou s tou na Filipínách.
Moderátor noční show televize NBC Seth Meyers ve čtvrtečním vysílání zlehčoval obavy, že by mohl být dalším na řadě, jehož pořad bude zrušen. Zatímco Trumpova "administrativa usiluje o potlačení svobody slova… zcela mimochodem, než začneme, chtěl bych jen říct, že jsem vždy obdivoval a respektoval pana Trumpa," řekl Meyers. Komik Jimmy Fallon ve svém monologu vyjádřil podiv nad tím, co se děje, ale také naději, že se Kimmelův pořad vrátí do vysílání.
"Nemůžete někoho propustit, protože se bojíte nebo se snažíte zalíbit autoritářské zločinecké administrativě v Oválné pracovně. Tak to prostě nefunguje," prohlásil ve čtvrtek legendární moderátor talkshow David Letterman na festivalu pořádaném časopisem The Atlantic.
Jedenatřicetiletého Kirka, konzervativního aktivistu a Trumpova podporovatele, 10. září zastřelil útočník na univerzitě Utah Valley University ve městě Orem, když diskutoval se studenty. Střelcem byl podle vyšetřovatelů dvaadvacetiletý Tyler Robinson, kterému za v Utahu to hrozí trest smrti.
Ve Spojených státech se po vraždě rozhořela ostrá debata o tom, do jaké míry se lze vyjadřovat ke smrti Kirka, který sám budil řadu kontroverzí svými někdy extrémně konzervativními tvrzeními.