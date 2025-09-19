Vrtulník s Trumpem musel nouzově přistát. Bílý dům řekl, v čem byl problém

Stroj nakonec dorazil na letiště Stansted přibližně s 20minutovým zpožděním, upřesnila v pátek BBC. Po přistání byly na přistávací ploše v Lutonu vidět zasahující záchranné složky.
Vrtulník známý jako Marine One je vybaven špičkovými obrannými systémy včetně protiraketové ochrany, rušení radarů a elektroniky odolné vůči elektromagnetickému pulzu jaderného výbuchu.
Pro zvýšení bezpečnosti často létá ve skupině identických vrtulníků sloužících jako návnada a je obvykle doprovázen dvěma až třemi letouny Osprey MV-22, které kombinují vertikální přistání vrtulníku s rychlostí a efektivitou letadla. Ospreye převážejí podpůrný personál, speciální jednotky a agenty tajné služby připravené řešit jakoukoli mimořádnou situaci.
Během návštěvy Donald Trump s doprovodem cestoval po Spojeném království prostřednictvím vrtulníku. V úterý večer přistál na letišti Stansted a přesunul se do Winfield House v centru Londýna. Následující den s manželkou Melanií navštívil hrad Windsor, kde se setkal s královskou rodinou, a ve čtvrtek byl vrtulníkem Marine One dopraven do rezidence Chequers, kde probíhala jednání s britským premiérem Keirem Starmerem.
Ve čtvrtek při návštěvě Chequers prezident Trump a premiér Starmer podepsali dohodu o technologické spolupráci mezi USA a Británií v oblastech umělé inteligence, kvantových výpočtů a civilní jaderné energetiky. Trump nicméně zároveň upozornil na rozdílný názor s britským premiérem ohledně uznání palestinského státu, které Británie plánuje, přičemž Spojené státy zůstávají klíčovým partnerem Izraele v jeho ofenzivě v Pásmu Gazy.
Oba lídři rovněž diskutovali o posílení podpory Ukrajině a o způsobech, jak vyvinout tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina, aby souhlasil s dlouhodobou mírovou dohodou.