Zahraničí

Vrtulník s Trumpem musel nouzově přistát. Bílý dům řekl, v čem byl problém

Anastasija Antonova Anastasija Antonova
před 13 minutami
Vrtulník přepravující amerického prezidenta Donalda Trumpa musel ve čtvrtek během jeho druhé státní návštěvy Velké Británie neplánovaně přistát na letišti v Lutonu kvůli drobné závadě na hydraulice. Podle mluvčí Bílého domu Karoline Leavittové šlo o preventivní opatření a prezident spolu s první dámou následně bezpečně pokračovali v cestě na palubě záložního vrtulníku.
Vrtulník Marine One přistává, když americký prezident Donald Trump dorazil do sídla britského premiéra Chequers v Aylesbury; čtvrtek 18. září 2025.
Vrtulník Marine One přistává, když americký prezident Donald Trump dorazil do sídla britského premiéra Chequers v Aylesbury; čtvrtek 18. září 2025. | Foto: Reuters

Stroj nakonec dorazil na letiště Stansted přibližně s 20minutovým zpožděním, upřesnila v pátek BBC. Po přistání byly na přistávací ploše v Lutonu vidět zasahující záchranné složky.

Vrtulník známý jako Marine One je vybaven špičkovými obrannými systémy včetně protiraketové ochrany, rušení radarů a elektroniky odolné vůči elektromagnetickému pulzu jaderného výbuchu.

U.S. President Trump makes second state visit to Britain

Pro zvýšení bezpečnosti často létá ve skupině identických vrtulníků sloužících jako návnada a je obvykle doprovázen dvěma až třemi letouny Osprey MV-22, které kombinují vertikální přistání vrtulníku s rychlostí a efektivitou letadla. Ospreye převážejí podpůrný personál, speciální jednotky a agenty tajné služby připravené řešit jakoukoli mimořádnou situaci.

Během návštěvy Donald Trump s doprovodem cestoval po Spojeném království prostřednictvím vrtulníku. V úterý večer přistál na letišti Stansted a přesunul se do Winfield House v centru Londýna. Následující den s manželkou Melanií navštívil hrad Windsor, kde se setkal s královskou rodinou, a ve čtvrtek byl vrtulníkem Marine One dopraven do rezidence Chequers, kde probíhala jednání s britským premiérem Keirem Starmerem.

Ve čtvrtek při návštěvě Chequers prezident Trump a premiér Starmer podepsali dohodu o technologické spolupráci mezi USA a Británií v oblastech umělé inteligence, kvantových výpočtů a civilní jaderné energetiky. Trump nicméně zároveň upozornil na rozdílný názor s britským premiérem ohledně uznání palestinského státu, které Británie plánuje, přičemž Spojené státy zůstávají klíčovým partnerem Izraele v jeho ofenzivě v Pásmu Gazy.

Oba lídři rovněž diskutovali o posílení podpory Ukrajině a o způsobech, jak vyvinout tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina, aby souhlasil s dlouhodobou mírovou dohodou.

U.S. President Trump state visit to Britain
12 fotografií
 
