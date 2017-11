"Byl to exodus." Díky tajné dohodě s Islámským státem unikly z Rakky tisíce džihádistů

před 1 hodinou

Britská stanice BBC odhalila utajenou dohodu mezi dvěma znepřátelenými stranami v Sýrii. Díky ní se z obléhané Rakky dostalo na svobodu mnoho příslušníků teroristické organizace Islámský stát. Radikálové se po dobytí města rozptýlili po Sýrii. Podle svědků mezi nimi byli i občané Francie, Turecka nebo Tuniska.

Damašek - Abú Fauzí a další řidiči kamionů si v říjnu mysleli, že v syrské Rakce dostali běžnou práci - evakuovat několik set rodin uvázlých v bojích proti teroristické organizaci Islámský stát (IS).

Měli je přepravit do tábora severně od Rakky. Z práce odhadované na šest hodin se stala třídenní anabáze s nákladem nebezpečných lidí a jejich zbraní.

Šlo o evakuaci bojovníků IS s rodinami a vše se muselo udržet v tajnosti, napsal britský server BBC o způsobu, jakým IS dostal své lidi na svobodu.

Dohodli to zástupci místních kmenů po čtyřměsíčních bojích, při nichž bylo město téměř vylidněno a srovnáno se zemí.

Dohoda umožnila uchránit životy Kurdů a Arabů z koalice SDF, kteří stáli proti IS. Ale také zajistila, že si životy zachránili radikálové, kteří se rozptýlili po Sýrii i jinde. Měla zůstat utajená, ale BBC hovořila s mnoha lidmi, kteří konvoj viděli.

Cesta do pekla a zpět

Vůdcem řidičů byl abú Fauzí, který původně mluvit nechtěl, ale rozmyslel si to. Za práci v Rakce jim bylo slíbeno mnoho peněz, dlouhá cesta a objemnost nákladu zničila mnohé vozy, které bylo pak nutné opravit. Ani po týdnu ale muži zaplaceno nedostali.

"Byla to cesta do pekla a zpět. Když jsem vjel do Rakky, měli s námi být lidé ze SDF, ale nebyli. Byli tam jenom bojovníci IS se svými zbraněmi a sebevražednými pásy. Pásy na sobě měly i jejich ženy a děti," vypráví řidič osmnáctikolového kamionu.

Veřejně SDF sdělila, že evakuováno bude několik desítek radikálů a všichni budou místní. Řidiči ale vědí své. Konvoj měřil sedm kilometrů, bylo v něm 50 nákladních aut, 13 autobusů a 100 aut IS.

I když se dohodlo, že si jeho lidé vezmou jen lehké zbraně, měli vše, co dokázali unést, takže nákladní auta praskala pod zbraněmi a municí. Byl to exodus.

Ven se neměli dostat žádní cizinci, jenom Syřané a Iráčané. Řidiči ale tvrdí, že odváželi i cizince. "Bylo jich tam hodně, z Francie, Turecka, Ázerbájdžánu, Pákistánu, Jemenu, Saúdské Arábie, Číny, Tuniska, Egypta," řekl jeden.

Mluvčí koalice, která pomáhá SDF, Ryan Dillon, řekl, že koalice nechtěla evakuaci nikoho, ale že patří ke strategii USA nechat rozhodnutí na místních, protože jsou to oni, kdo umírají. Podle Dillona se dostali pryč jenom čtyři cizinci a ty prý SDF nyní střeží.

Vrátíme se, až Rakku zase postavíte

Abú Fauzí tvrdí, že každý řidič odvážel nejméně tři cizince a že i když jim pomáhali na svobodu, radikálové jim spílali do prasat a bezvěrců. "Dejte nám vědět, až Rakku zase postavíte. Vrátíme se," říkali.

Konvoj přejel úrodné oblasti severně od Rakky a stočil se na špatné pouštní cesty na východ. Lidé dále na trase konvoje popisovali, že nad auty přelétávala letadla koalice, někdy bezpilotní stroje. V jedné chvíli podle nich koaliční letadlo shazovalo světlice, aby osvítilo nejasnou cestu. Koalice nyní přiznává, že konvoj monitorovala ze vzduchu.

Abú Fauzí dojel do cíle mezi Makdadou a Suvarem: jeho auto bylo plné zbraní a IS je tam chtěl schovat. Když se vracel, chtěli členové SDF vědět, kde IS zbraně složil. Abú Fauzí jim to ukázal na mapě, "aby to strýček Trump mohl později vybombardovat", řekl.

Hledaní velitelé IS se rozprchli po velkém území, mnozí mimo Sýrii. Převáděčům nastaly dobré časy. Z konvoje uprchlo podle svědků několik tisíc lidí.