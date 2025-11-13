Zahraničí

BBC čelí dalšímu obvinění z úpravy projevu Donalda Trumpa

Aktualizováno před 45 minutami
Britská veřejnoprávní stanice BBC oznámila, že prošetřuje nové obvinění ohledně úpravy projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa v jednom ze svých dalších pořadů, informuje Reuters. Jedná se o druhé podobné obvinění poté, co v neděli kvůli kauze sestříhaného projevu Trumpa z roku 2021 rezignovali generální ředitel BBC Tim Davie a šéfka zpravodajství Deborah Turnessová.
Americký prezident Donald Trump. Archivní foto.
Americký prezident Donald Trump. Archivní foto. | Foto: Reuters

BBC se Trumpovi za způsob editace omluvila, odmítla ale požadavek na finanční náhradu. Britská vysílací společnost se ocitla v největší krizi za poslední desetiletí poté, co se na ni snesla kritika za to, jakým způsobem byl v dokumentárním pořadu Panorama upraven projev Trumpa z 6. ledna 2021, který Trump přednesl před tím, než jeho stoupenci ve Washingtonu zaútočili na Kapitol, sídlo Kongresu USA.

"Ačkoliv BBC hluboce lituje způsobu, jakým byl videozáznam editován, silně nesouhlasíme s tím, že existuje základ pro žalobu pro pomluvu," uvedla ve čtvrtek BBC v prohlášení. Stanice dále sdělila, že dotyčný díl pořadu Panorama už nebude vysílat. Šéf BBC Samir Shah také poslal osobní dopis Bílému domu, v němž uvedl, že on i celá společnost litují způsobu úpravy Trumpova projevu.

Nyní britský deník The Daily Telegraph, který i původní zprávu zveřejnil jako první, přinesl informaci, že další pořad BBC s titulem Newsnight také selektivně upravil záběry ze stejného projevu v reportáži vysílané v červnu 2022. Deník uvedl, že úprava v pořadu Newsnight byla podobná pozdější verzi v pořadu Panorama.

"BBC se řídí nejvyššími redakčními standardy," uvedl mluvčí BBC v reakci na nejnovější zprávu deníku The Daily Telegraph s tím, že BBC záležitost vzala vážně a nyní ji prošetřuje.

V pondělí se britská veřejnoprávní stanice omluvila za chybnou editaci dokumentu Panorama. BBC v roce 2024 projev sestříhala tak, aby podle kritiků vyvolal dojem, že prezident své příznivce k napadení Kapitolu vyzval. Vnitřní audit stanice na nesrovnalosti upozornil, zpráva z něj se před týdnem dostala do médií a BBC od té doby čelí značnému tlaku.

 
Další zprávy