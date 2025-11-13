Zahraničí

"Mají Rusové něco na Trumpa?" Epstein nabízel Kremlu "klíč" k prezidentovi

Martin Sluka Martin Sluka
před 1 hodinou
Nově zveřejněné e-maily ukazují, že se Jeffrey Epstein v roce 2018 pokusil navázat kontakt s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem s nabídkou, že pomůže vysvětlit osobnost amerického prezidenta Donalda Trumpa. Z korespondence, kterou zveřejnili zákonodárci Kongresu, vyplývá, že Epstein se Trumpem opakovaně zabýval a diskutoval o něm i s dalšími vlivnými politickými osobnostmi.
Donald Trump a Jeffrey Epstein na společné fotografii z roku 1982.
Donald Trump a Jeffrey Epstein na společné fotografii z roku 1982. | Foto: repro z x

Přibližně měsíc předtím, než se Donald Trump v roce 2018 setkal v Helsinkách s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, se Jeffrey Epstein pokusil předat vzkaz šéfovi ruské diplomacie Sergeji Lavrovovi: Chcete-li Trumpa pochopit, promluvte si se mnou.

"Myslím, že byste mohl Putinovi navrhnout, že Lavrov může získat lepší představu o tom, jak s ním mluvit, když si promluví se mnou," cituje server Politico Epsteinův e-mail bývalému norskému premiérovi Thorbjørnu Jaglandovi, který tehdy vedl Radu Evropy.

Jagland v korespondenci uvedl, že se následující den setká s Lavrovovým asistentem a navrhne mu propojení s Epsteinem. Zda z tohoto pokusu nakonec něco vzešlo, však není jasné.

Epstein se později vyjádřil i k samotnému Trumpovu setkání s Putinem, které bylo po celém světě kritizováno za očividnou kapitulaci amerického prezidenta před jeho ruským protějškem.

"Mají Rusové něco na Trumpa? Dnešek byl otřesný, i na jeho poměry," napsal Epsteinovi v den helsinského summitu bývalý americký ministr financí Larry Summers.

"Můj e-mail je plný podobných komentářů," odpověděl mu Epstein další den. "Jsem si jistý, že on sám má pocit, že to dopadlo skvěle. Myslí si, že si svého oponenta získal. Upřímně řečeno, nemá ponětí o symbolice. Nemá ponětí o většině věcí." Trumpovo vystupování na summitu s Putinem navíc označil za "naprosto předvídatelné".

"Pochopit Trumpa není žádná věda"

V jedné ze stovek e-mailových výměn Epstein také naznačil, že o Trumpovi již dříve hovořil s Vitalijem Čurkinem, ruským velvyslancem při OSN, který zemřel v roce 2017.

"Čurkin byl skvělý. Po našich rozhovorech Trumpa pochopil. Není to žádná věda - stačí, aby to vypadalo, že z toho něco získá. Tak prosté to je," uvedl později odsouzený sexuální delikvent.

Podle Politica tyto výměny patří mezi desítky e-mailů, které ukazují Epsteinovu síť mezinárodních kontaktů, s nimiž pravidelně diskutoval o politických rozhodnutích Donalda Trumpa během jeho prvního funkčního období.

Bílý dům se k e-mailům zatím nevyjádřil. Tisková mluvčí Karoline Leavittová však ve středu uvedla, že zveřejněný soubor zpráv "nedokazuje vůbec nic, kromě toho, že prezident Trump neudělal nic špatného".

Trump následně na sociální síti Truth Social napsal: "Demokraté se snaží znovu vytáhnout podvod jménem Jeffrey Epstein, protože udělají cokoli, aby odvedli pozornost od toho, jak katastrofálně zvládli vládní shutdown." Narážel tím na právě ukončené rekordně dlouhé pozastavení činnosti části federálních úřadů ve Spojených státech.

Diskuse o dokumentech souvisejících s Epsteinovým případem, které původně slíbila zveřejnit Trumpova administrativa, pravděpodobně podle BBC po konci vládního shutdownu opět naberou na intenzitě.

List New York Times v létě informoval, že ministryně spravedlnosti Pam Bondiová Trumpovi řekla, že jeho jméno ve spisech figuruje.

Finančník Epstein čelil obviněním z nelegálního obchodu se sexem a kriminálního spiknutí. Podle prokurátorů v letech 2002 až 2005 ve svých rezidencích v New Yorku a na Floridě platil za sexuální služby desítkám nezletilých dívek, z nichž některým bylo údajně jen 14 let. Finančník veškerá obvinění odmítal.

 
