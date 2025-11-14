Autobus ve Švédsku narazil do zastávky, na místě jsou mrtví a zranění

Podle záběrů švédských médií, které ukazují velké množství sanitek a záchranných vozidel na místě nehody, autobus narazil do autobusové zastávky ve čtvrti Östermalm.
"Jedná se o vážnou nehodu," uvedla mluvčí švédské dopravní společnosti SL. Řidič byl zatčen. "V současné době policie neposkytuje žádné informace o počtu, pohlaví ani věku postižených osob," uvedla švédská policie.
"Na místě jsou zranění. Někteří z nich vážně, postiženo je několik lidí," potvrdil představitel záchranných služeb Oscar Davila. Podle agentury Reuters bylo zasaženo pět lidí.