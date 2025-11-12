Zahraničí

V Gruzii se zřítil turecký vojenský letoun, všech 20 lidí na palubě zemřelo

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Při úterní nehodě tureckého transportního vojenského letounu v Gruzii zahynulo všech 20 lidí na palubě, uvedl podle agentury AP ministr obrany Yaşar Güler.
Zřícení letadla v Gruzii.
Zřícení letadla v Gruzii. | Foto: Reuters

Letadlo typu C-130 se dvěma desítkami tureckých vojáků na palubě vzlétlo z Ázerbájdžánu a mířilo zpět do Turecka. Zřítilo se poblíž gruzínsko-ázerbájdžánské hranice. Turecké ani gruzínské úřady až dosud neinformovaly o počtu případných obětí.

"Naši hrdinní spolubojovníci se stali mučedníky 11. listopadu 2025, kdy se náš vojenský transportní letoun C-130, který vzlétl z Ázerbájdžánu směrem do naší země, zřítil poblíž hranice Gruzie a Ázerbájdžánu," uvedl Güler. Spolu s prohlášením byly zveřejněny také fotografie vojáků, kteří při nehodě zahynuli.

Videozáznam, který letecké neštěstí údajně zachycuje, odvysílala soukromá turecká televize NTV a další média. Letadlo je na něm vidět, jak padá ve spirále a zanechává za sebou stopu bílého kouře.

Turecké ozbrojené síly vojenské letouny C-130 hojně využívají k přepravě personálu a k logistickým operacím. Turecko a Ázerbájdžán udržují úzkou vojenskou spolupráci.

 
