Zneužít Trumpa a "vykuchat" Ukrajinu. Analytici popsali, o co jde Putinovi především

“Je to zklamání, že nedošlo k 30dennímu příměří,” řekl k včerejšímu telefonickému rozhovoru mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem analytik Mark Cancian. Podle něj je ale povzbudivé, že spolu dva světoví lídři vůbec mluví.

"Vypadá to, že to byl produktivní rozhovor, a jistě trval dlouho. Nic nenasvědčuje tomu, že by šlo o nějakou zášť. To je dobře," popsal plukovník námořní pěchoty ve výslužbě Cancian, který nyní působí jako poradce pro obranu a bezpečnost v Centru pro strategická a mezinárodní studia (CSIS).

K třicetidennímu příměří, ke kterému Washington doufal, že Moskvu přesvědčí, nedošlo. "Je to zklamání. Bylo to na stole už dříve a Ukrajina s tím souhlasila. Došlo alespoň k dohodě o zastavení palby proti energetickým cílům a infrastruktuře. Přijali také závazek zabývat se příměřím v Černém moři a možná i delším příměřím a pak samozřejmě úplným mírovým vypořádáním. Ale střelba na frontových liniích bude pokračovat," vysvětlil Cancian.

Rusko podle něj příměří protahuje, protože se snaží dosáhnout toho, že Ukrajině nebude přicházet žádná vojenská pomoc, což by pro zemi bylo zničující. Rusko by totiž pravděpodobně dál čerpalo vojenské zásoby jak z vlastních zdrojů, tak i od Íránu a Severní Koreje a bylo by ve výhodě. "A samozřejmě čím déle by to trvalo, tím více by byla Ukrajina znevýhodněna. To je stav, který Ukrajinci opravdu nemohou dlouho tolerovat," upozornil.

"Vidíme, že se ruská strana snaží získat čas. Nesouhlasila s bezpodmínečným zastavením palby. Sám Vladimir Putin nesouhlasil a vidí výhody pro Rusko v přímé interakci s prezidentem Trumpem," doplnila Liana Fixová z americké Rady pro mezinárodní vztahy s tím, že Trump dává Putinovi přístup k projednání některých záležitostí, protože (Putin) ví, že je to pro ruskou stranu nesmírně výhodné.

Podle Fixové Putin získává všechny výhody k tomu, aby pozdržel uskutečnění příměří. "A pravděpodobně budeme svědky toho, že to bude pokračovat. Rusové budou udržovat zdání, že jsou opravdu blízko k dohodě o příměří, ale že předtím musí vyřešit otázky související s americko-ruskou agendou," dodala.

Odbornice na mezinárodní vztahy upozornila na to, že je neobvyklé, aby se dva světoví lídři zapojili do vyjednávání o příměří tak brzy. "Už jsme to jednou zažili. Viděli jsme, že v roce 2014, kdy Rusko poprvé napadlo Ukrajinu, se německá kancléřka Angela Merkelová také velmi brzy zapojila do jednání s ruským prezidentem," popsala.

V tehdejším jednání byl ale jeden zásadní rozdíl. "Ona viděla všechny mapy Ukrajiny, znala všechny detaily bojiště. Hovořila rusky a strávila s Vladimirem Putinem téměř dvě hodiny v kuse na tehdejších jednáních v Minsku. To dnes od Trumpovy administrativy nevidíme. Nejsou ani logisticky ani technicky dostatečně připraveni, aby došli k dohodě. Panuje také obava, že je Trump otevřený narativům Ruska, aniž by věděl, co se reálně děje na Ukrajině," uvedla Fixová.

Podle Canciana je třeba mít na paměti, že tento mírový proces bude trvat dlouho. "Prezident Trump mluvil o ukončení války do 24 hodin a pak do 100 dnů. Ale když se podíváte na historii těchto záležitostí, například na jednání o ukončení války v Koreji, která trvala rok a půl, je tam spousta otázek, které je třeba vyřešit. Takže to bude postupný proces. Dalším krokem je setkání na Blízkém východě. Možná tam se jim podaří dohodnout na 30denním příměří," uzavřel.

