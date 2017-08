Poslední Maurův povzdech. Nebo úsměv? Islámský stát oživil sny a propagandu o dobytí Španělska

před 1 hodinou

Islámský stát zveřejnil ve čtvrtek nové video, na němž hrozí Španělsku dalšími teroristickými útoky. Dva členové IS španělsky s arabským přízvukem chválí atentátníky z Katalánska, kteří minulý týden zabili 15 lidí. "Žádám Alláha, aby přijal naše bratry z Barcelony," říká na záznamu muž se zahalenou tváří, jímž je podle španělských médií Abú Salmán Al-Ándalus. Druhý muž v uniformě IS, který má tvář odhalenou, říká: "Džihád nemá hranice. Pokud nemůžeš odejít do Islámského státu, dělej džihád tam, kde jsi." Španělská média ho identifikovala jako Muhammada Jasína Péreze, zvaného El Cordobés (Córdoban, podle stejnojmenného španělského města v minulosti ovládaného muslimy).

Doporučujeme

Madrid - Poslední muslimský vládce Granadského emirátu král Muhammad XII. v bezvýchodné situaci ve španělském obklíčení kapituloval 2. ledna 1492. Imám dvou tváří. Španělští vyšetřovatelé prověřují, zda útoky plánoval a řídil kazatel z Ripollu číst článek Když odcházel pryč, na kopci za městem se zastavil, otočil a naposledy zadíval na území, kterému dříve vládl. Tomuto místu Španělé říkají El Ultimo Suspiro del Moro - Poslední Maurův povzdech. Přestože není jasné, kde přesně se nachází. Teroristické útoky v Madridu v březnu 2004, kdy bomby nastražené Al-Káidou v příměstských vlacích připravily o život 192 lidí, nazval americký historik a politolog libanonského původu Fouad Ajami "posledním Maurovým úsměvem." Jakoby se na Iberský poloostrov po více než pěti staletích vrátila válka s náboženským pozadím a džihádisté pocházející z Tuniska a Maroka kromě cíle donutit španělskou armádu ke stažení z Iráku mstili porážku Muhammada XII. Minulý týden se poprvé na španělské půdě přihlásila k útoku džihádistická organizace Islámský stát (IS). V Barceloně a Cambrils zemřelo patnáct lidí. Milovaná Al Andalus V propagandě Islámského státu hraje Španělsko důležitou roli, neboť IS se hlásí k myšlence navrátit islámu i španělské území, kde muslimové ve středověku vládli. Katalánsko už dlouho patří k nenápadným baštám radikálních islamistů. Teď začali útočit číst článek A kde po nich zůstala řada architektonických památek. Namátkou palác Alcazár v Seville, mešita-katedrála v Córdobě nebo komplex opevnění, paláců a zahrad Alhambra v Granadě. "Milovaná Al Andalus! Přísahám při Alláhovi, že na tebe nikdy nezapomeneme. Žádný muslim by nikdy nemohl zapomenout na Córdobu, Toledo nebo Valencii," prohlašuje na jednom z propagandistických videí Islámského státu muž se zakrytým obličejem, znemožňujícím rozpoznat jeho identitu. Video pochází ze začátku roku 2016 a již o několik měsíců dříve zveřejnil IS mapu svého zamýšleného chalífátu. Černou barvou byly jako jeho součást vyznačeno také současné Španělsko a Portugalsko. Španělská média nedávno informovala, že výhrůžky IS a Al-Káidy proti Španělsku a zmínky o Al Andalus loni výrazně vzrostly. V jednom z videí Islámský stát například uvádí, že Španělsko "velmi draze zaplatí za vyhnání muslimů z Al Andalus". Je to čistý jed, podobný náborovému filmu nacistů. Nový seriál o rekrutech džihádistů rozdělil Brity číst článek "Zmínky o Španělsku jsou už stálé. Jedná se o přímé výhrůžky s výzvou k útokům nebo s obrázky, které k atentátům vybízí," uvedlo nedávno španělské rádio Cadena Ser. Španělsko jako země předků Islámský stát také pravidelně používá španělštinu, a to jak ve svých prohlášeních, tak i propagandistických videích. "Žijeme pod islámskou vlajkou v islámském chalífátu. Budeme pro něj umírat, dokud neosvobodíme okupované oblasti od Jakarty po Andalusii (…) Španělsko je zemí našich předků a s pomocí Alláha si ji vezmeme zpět." Na videu zveřejněném ve čtvrtek islamisté španělsky hrozí království na Iberském poloostrově dalšími teroristickými útoky a chválí atentátníky z Katalánska. "Žádám Alláha, aby přijal naše bratry z Barcelony," říká na záznamu muž se zahalenou tváří, podle médií zřejmě Abú Salmán Al-Ándalus. Druhý muž v uniformě IS, který má na videu tvář odhalenou, říká: "Džihád nemá hranice. Pokud nemůžeš odejít do Islámského státu, dělej džihád tam, kde jsi." Španělská média ho identifikovala jako Muhammada Jasína Péreze, zvaného El Cordobés (tedy Córdoban). O Španělsku jako ztracené zemi hovořili a psali už v osmdesátých letech minulého století někteří dobrovolníci, kteří přijeli do Afghánistánu bojovat proti sovětské armádě a později založili Al-Káidu. Bývalému vůdci Al-Káidy Usámu bin Ládinovi je připisován následující výrok: "Měli bychom znovu získat naši čest a opět zdvihnout prapory Alláha na veškeré zemi, ukradené islámu. Od Palestiny po Al-Andalus." Tímto autem teroristé najížděli do lidí v Cambrils. Policisté ho nechali odklidit | Video: Reuters | 00:49

Související