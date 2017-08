Imám dvou tváří. Španělští vyšetřovatelé prověřují, zda útoky plánoval a řídil kazatel z Ripollu

před 4 minutami

Imám Abdelbaki Es Satty z katalánského městečka Ripoll byl podle policie mozkem 12členné teroristické buňky. Vyšetřovatelé prověřují, zda teroristé z Katalánska nebyli díky Es Sattymu v kontaktu s teroristickou buňkou z Bruselu.

Barcelona - Nenápadný imám Abdelbaki Es Satty z katalánského městečka Ripoll zřejmě sehrál klíčovou roli v radikalizaci útočníků a přípravě atentátu v Barceloně.

Policie se domnívá, že právě on mohl být mozkem 12členné teroristické buňky.

Spain attacks: Police investigate Imam Abdelbaki Es Satty https://t.co/vPYpjatObU — Kingdom Hope 🇸🇦 (@KOFHOPE) August 21, 2017

Ta přitom původně připravovala mnohem větší útok. Jedním ze zvažovaných cílů měl být i slavný nedokončený chrám Sagrada Família v Barceloně.

Imám zemřel při výbuchu v opuštěném domě v městě Alcanar, kde islamisté připravovali bomby pro velký atentát.

Z pašeráka drog imámem

Pětačtyřicetiletého imáma obyvatelé popisují jako nenápadného a velmi uzavřeného člověka, který se s ostatními lidmi příliš nebavil.

"Byl to naprosto normální kazatel. Nikdy jsme si nevšimli nějakého divného gesta nebo slova. Chodil na modlitby, pomáhal lidem," uvedl pro list El País Hammou Minhaj z muslimské komunity v Ripollu.

Imámovi se léta úspěšně dařilo skrývat svoji minulost. V roce 2010 ho ve španělské enklávě Ceuta na severu Maroka zadržela španělská policie, když se pokoušel propašovat 12 kilogramů hašiše.

Soud ho pak kvůli pašování drog a porušování španělského migračního zákona poslal na čtyři roky do vězení.

Vyšetřovatelé považují období, kdy byl Es Satty ve vězení, za klíčové. Tam se totiž seznámil s marockým teroristou Rachidem Aglifem. Ten byl dříve odsouzen na 18 let za podíl na přípravě útoku na příměstské vlaky v Madridu v roce 2004.

Právě Aglif mohl podle vyšetřovatelů dosud jen málo nábožensky založeného Es Sattyho radikalizovat.

Poté, co si odseděl dva roky, byl Es Satty z vězení propuštěn.

Podezřelé cesty do Belgie

V posledních letech Es Satty podnikl několik cest do zahraničí, a to například do Maroka, Francie nebo také Belgie.

Je možné, že právě v těchto zemích se dostal do kontaktu s teroristickými buňkami napojenými na džihádisty z tzv. Islámského státu.

Například na začátku roku 2016 tři měsíce žil v Belgii. Ve městě Vilvoorde na sever od Bruselu se ucházel o práci imáma. Tu ale nedostal. Tamní kazatel Mimouch Aquichouh ho požádal, aby prokázal svoji beztrestnost. Es Satty ale místo toho zmizel.

"Nechtěl bych to po něm, pokud by mi na něm nepřišlo něco podezřelého," uvedl Aquichouh pro list El País.

Právě 40tisícové Vilvoorde patří mezi města, které se dlouhodobě potýkají s radikalizací. Mnoho mladých lidí odtud v posledních letech odešlo na území Sýrie a Iráku, které ovládá Islámský stát.

"Víme, že od ledna do března 2016 pobýval ve městech Diegem, Vilvoorde a Brusel. Naše policie ho intenzivně sledovala," citoval list La Vanguardia Hanse Bonteho, starostu Vilvoorde.

Bruselská spojka?

Es Satty nakonec skončil v 11tisícovém katalánském městě Ripoll, kde se k islámu hlásí asi 500 lidí. Od loňského května až do nedávna působil jako imám v jedné z tamních dvou mešit.

Vyšetřovatelé se domnívají, že právě imám skupinu mladíků z Ripollu obrátil na islamismus. Radikalizace zřejmě proběhla velmi rychle, a to během několika málo měsíců.

"Teď si uvědomuji, že imám musel mít dvě tváře. Jednu, kterou nám ukazoval, a druhou, svoji opravdovou. My jsme ho viděli jako klidného a příjemného člověka. Byl velmi inteligentní a pomáhal věřícím, kteří ho o to požádali," uvedl Abdel, imámům soused.

Ve funkci imáma působil do letošního června. Věřícím oznámil, že pojede na tři měsíce na dovolenou do Maroka.

Místo toho se ale přesunul do města Alcanar při katalánském pobřeží. Tam společně s dalšími komplici připravovali výbušniny. Manipulace s nimi se mu ale stala osudnou. Podle policie zemřel při výbuchu ještě před útokem v Barceloně.

Vedle výbušnin policie v domě našla asi 120 propan-butanových lahví.

V případu zůstává řada nejasností, které se vyšetřovatelé pokouší dořešit. Prověřují také, zda teroristé z Katalánska nebyli díky Es Sattymu v kontaktu s teroristickou buňkou z Bruselu. Ta se podílela na přípravě a zajištění jak útoků v Paříži, tak později i na metro a letiště v Bruselu.

V pondělí odpoledne policisté dostihli zřejmě posledního člena teroristické buňky, která měla přípravu útoků v Barceloně a Cambrils na svědomí. Řidič dodávky z katalánské metropole, dvaadvacetiletý Maročan Younes Abouyaaqou, zahynul při přestřelce s policií ve městě Subirats.