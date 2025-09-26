Domácí

Přece jen drama: ANO na tom nebylo hůř. Ale to pro Babiše není ta nejhorší zpráva

Vratislav Dostál Vratislav Dostál
před 5 minutami
Týden před volbami zveřejnila agentura STEM aktuální data týkající se podpory jednotlivých politických stran. A pokud se doposud situace jevila staticky, nyní se může ukázat, že čelíme posunu, který má potenciál dost zásadně ovlivnit nejen celkový výsledek voleb, ale především to, jak bude vypadat příští česká vláda.
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš v Dolních Vítkovicích, kde ve čtvrtek čelil ostrým dotazům novinářů.
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš v Dolních Vítkovicích, kde ve čtvrtek čelil ostrým dotazům novinářů. | Foto: Radek Bartoníček

Předně platí toto: jde o jedno předvolební šetření, nevíme tedy, zda jsme svědky nového trendu, či zda jde o jednorázový výkyv. Přesto lze s jistou opatrností říct, že se politika dává týden před volbami přece jen do pohybu. A pokud se tady až 30 procent lidí tradičně o své volbě rozhoduje právě v těchto dnech, zpětně dost možná budeme tato data hodnotit jako přelomová.

Podle agentury STEM je na tom totiž hnutí ANO tak špatně, jako ještě nikdy v tomto roce. A co hůř pro Andreje Babiše: další dva subjekty, konkrétně hnutí Stačilo!, jehož součástí jsou komunisté a sociální demokraté, stejně jako Motoristé, budou až do konce volební kampaně s vypětím všech sil bojovat o to, aby se jim podařilo překročit pětiprocentní práh nutný pro zisk poslaneckých mandátů.

Konkrétní data vypadají v danou chvíli podle agentury STEM, jež šetření provedla pro televizi CNN Prima News, takto: ANO 28 %, Spolu 21 %, SPD 13,8 %, STAN 12,2 %, Piráti 9,8 %, Motoristé sobě 5,6 %, Stačilo! 5,5 %.

Především Babiš tak musí být maximálně ve střehu. Pokud by šlo totiž o nový trend, který by mohl v posledním týdnu ještě akcelerovat, znamenalo by to, že jeho hnutí ANO ztratilo náskok, který se zdál být ještě na jaře naprosto bezpečný.

Po přepočtu hlasů na mandáty by totiž hnutí ANO bralo pouhých 63 křesel, přičemž ještě březnový STEM formaci Andreje Babiše napočítal křesel 93. Jinak řečeno: hnutí ANO během půl roku přišlo o celou třetinu mandátů v dolní komoře. Pro srovnání: v minulých volbách bralo hnutí ANO mandátů 72 - i v tomto ohledu jde tedy o dost výrazný pokles.

Problémem pro hnutí ANO navíc nemusí být pouze to, že jeho podpora klesla vůbec poprvé v letošním roce pod 30 procent. Ještě horší zprávou pro Babiše možná je, že se dva ze tří jeho potenciálních koaličních partnerů drží jen těsně nad vodou. Komunisty ukryté v hnutí Stačilo! i Motoristy by podle aktuálního šetření STEM volilo jen o něco málo více než pět procent lidí.

Pokud to potvrdí data dalších agentur, fakticky to pro ně neznamená nic jiného, než že mají na kahánku a budou muset o svou politickou budoucnost bojovat do samotného konce. A pokud by nakonec obě tyto formace skončily těsně pod pěti procenty, Petr Fiala (ODS) by nakonec nemusel mít zase tak daleko k tomu, aby nakonec sestavil opět vládu.

Vždyť součet mandátů pro hnutí ANO, SPD a Motoristů je chatrných 101 hlasů. A pokud si Babiš něco zcela jistě nepřeje, je to mít vládu, která bude závislá na většině jednoho hlasu. V takový moment by možná raději preferoval vznik aliance, jejíž součástí by bylo i Stačilo!. Součet křesel pro hnutí ANO, SPD, Motoristy a Stačilo! je podle agentury STEM v danou chvíli pohodlných 109.

Jenomže pro Babiše by vznik vlády na tomto půdorysu mohla být spíše černá můra než cokoli jiného. Za prvé: on sám preferuje co nejméně koaličních partnerů, optimální scénář pro něj je, že sestaví jednobarevnou vládu. A pokud si vůbec dokáže představit, že bude mít jednoho, v krajním případě dva koaliční partnery, určitě by nechtěl skládat vládu, jejíž součástí by byly celkem čtyři politické strany.

K tomu všemu je třeba zopakovat, že stále existuje možnost, že se Stačilo! ani Motoristé přes pět procent nakonec vůbec nedostanou. Pak by se mohl opakovat scénář, který jsme zažili před čtyřmi lety. Tehdy propadl milion hlasů, což byla okolnost, bez níž by Fialova vláda nemohla vůbec vzniknout.

A na závěr ještě jeden postřeh: podle agentury STEM roste deklarovaná volební účast, tu nyní potvrzuje 65,5 procenta, zatímco doposud se dlouhodobě pohybovala kolem 63 procent. Pokud tomu tak skutečně je, lze s jistou míry opatrnosti říct, že čím vyšší bude účast, tím lépe pro strany vlády Petra Fialy.

Anebo takto: aktuální součet hlasů pro Spolu, STAN a Piráty je podle agentury STEM 43 procent, což je o dvě až tři procenta více, než kolik jim bylo naměřeno v několika předešlých průzkumech. Jestli se to potvrdí, pak to bude skoro jistě souviset s vyšší deklarovanou volební účastí, která sytí nárůst podpory vládních stran.

Takže jsou-li tato data ukotvená v realitě, mobilizace vládních stran na její potenciální voliče zabírá. Čeká nás dost možná pozoruhodný týden, který může rozmetat dlouhodobě zabetonovaný politický terén.

 
