Senior v Boleslavi pobodal souseda, který mu domlouval kvůli hluku. Hrozí mu 18 let

Pětašedesátiletý muž v Mladé Boleslavi na Nový rok bodl nožem do břicha jedenašedesátiletého souseda, který mu šel domluvit, aby v bytovém domě nedělal tolik hluku a ztišil se. Policisté dnes útočníka obvinili z pokusu o vraždu, hrozí mu 10 až 18 let vězení. Na policejním webu to uvedla mluvčí středočeské policie Michaela Richterová.

Podle mluvčí se muži nejdříve dostali do slovní rozepře. "Vyústila v bodnutí nožem do oblasti břicha jedenašedesátiletého muže," uvedla Richterová. Muž podezřelý z útoku skončil v policejní cele, kriminalisté budou podávat návrh na jeho vzetí do vazby.

Policie k události vyjížděla večer, zavolal ji sám pobodaný obyvatel domu. Policisté zraněnému přiložili tlakový obvaz a předali ho do péče lékařů. "Poté se hlídka s opakovanými výzvami dožadovala vstupu do bytu podezřelého pětašedesátiletého muže, který ale na to nereagoval a dveře neotevřel. Proto policisté vešli do bytu po násilném vstupu," popsala mluvčí. Muže podezřelého z útoku podle ní policisté zadrželi s použitím donucovacích prostředků.