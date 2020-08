Pražané se budou v tramvajích potit dál. Dopravní podnik odkládá nákup klimatizací

Zatímco slunce praží v ulicích a teploty přesahují třicítky, pražské tramvaje mnoho příležitostí k ochlazení nenabízejí. Jen 15 procent z nich je vybaveno klimatizací. Přitom už loni radní rozhodli, že jich má být dvojnásobek. Jenže tyhle plány se teď odkládají. Dopravní podnik se vymlouvá na koronavirus a dalších 124 klimatizovaných tramvají si podle něj Pražané možná neužijí ani za rok.

"Konečně. Musíme tento dluh minulosti splatit," liboval si loni v listopadu po jednání městské rady pražský náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Měl co oslavovat. Po táhlých sporech mezi dopravním podnikem a radou konečně prosadil namontování klimatizací do 124 tramvají typu Škoda 15T. Dlouhých jedenáct let poté, co první z nich vyjela do pražských ulic.

"V letním horku se v nich nedá dýchat," opakoval tehdy výtky Pražanů Scheinherr. Zmíněných 124 vozů bylo totiž součástí první dodávky zatím nejmodernější pražské tramvaje, při jejichž objednávce se na klimatizaci jaksi zapomnělo. Během parných dnů si v nich tak cestující mohou maximálně otevřít okénko.

Příjemný chládek udržuje klimatizace jen ve 127 tramvajích 15T, které společnost Škoda Transportation dodala Praze až ve druhé vlně po roce 2015. Tyto tramvaje je už na ulici jednoduché na první pohled poznat - mají žlutou čelní masku a z boku u každých dveří piktogram klimatizace. Více klimatizovaných vozů už ale Praha nemá. Cestující se tak v létě nepotí jen v 15 procentech pražských tramvají.

A právě to kritizoval v listopadu Scheinherr. "Když si vezmeme města napříč Evropou, tak Praha byla doteď jedno z měst s nejméně vybavenou MHD klimatizací," obhajoval tehdy zakázku na instalaci klimatizací za bezmála 400 milionů korun. Vybavení jedné tramvaje mělo vyjít na 3,2 milionu. Za příklad tehdy Praze Scheinherr dával města jako třeba maďarský Miškovec (Miskolc), kde má klimatizaci každý vůz.

Za devět měsíců ani jedna klimatizace nepřibyla

Po devíti měsících od tohoto prohlášení je zde další parné léto a v tramvajích se opět nedá dýchat, ale přesto se počet pražských tramvají s klimatizací nezvýšil ani o jedinou. A ještě dlouho nezvýší. "Během nouzového stavu kvůli pandemii covid-19 jsme po dohodě s vedením města přehodnotili priority jednotlivých investičních akcí," říká mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.

A klimatizace v tramvajích najednou prioritou pro největší městskou firmu nejsou. Přednost před nimi dostanou podle Šabíka rekonstrukce a opravy tramvajových tratí, obnova vozového parku, metro D či třeba příprava elektrifikace autobusových linek. "Investice do klimatizací tramvají 15T byla proto prozatím pro letošní rok odložena," říká Šabík.

Na jak dlouho ale zatím není vůbec jasné. "Nové načasování projektu budeme s vedením města diskutovat až po uzavření jednání o podobě pražské MHD pro letošní podzim a příští rok," dodává mluvčí.

Zdá se tak, že jde o jeden z prvních velkých škrtů v Praze způsobených pandemií. Dopravní podnik hledá, kde by ušetřil. Jen za tři měsíce koronavirové krize totiž přišel na jízdném o 500 milionů korun a počítá s tím, že za celý rok od cestujících vybere až o 1,7 miliardy korun méně.

Problematická smlouva

Na druhou stranu si možná někteří pražští politici a manažeři dopravního podniku oddychli. Ač už totiž Pražané po větším počtu klimatizovaných vozů volají roky, dopravní podnik ani politici se do řešení situace nikdy příliš nehrnuli.

Naopak, podepsání objednávky za stovky milionů se vyhýbali a rozhodnutí přehazovali jeden na druhého. Báli se totiž, že by po podpisu smlouvy mohli skončit s pouty na rukou, podobně jako třeba bývalý pražský primátor Bohuslav Svoboda v kauze Opencard.

Problém je totiž v tom, že na takhle velkou zakázku by město běžně vypsalo výběrové řízení a smlouvu podepsalo s vítězem. Jenže klimatizace do tramvají údajně nemůže nainstalovat nikdo jiný než výrobce tramvají. "V zásadě je nutné tu tramvaj přestavět a v momentě, kdy by to dělal někdo jiný než Škoda Transportation, přijdeme na tramvaje o záruku a Škoda nám přestane garantovat bezpečnost provozu," říká ředitel dopravního podniku Petr Witowski.

Dopravní podnik si v tomto smyslu nechal zpracovat i posudek a samotné rozhodnutí přehodil na radní. Těm se to ale ani trochu nelíbilo. Kdyby se totiž později ukázalo, že klimatizaci mohl někdo do tramvají nainstalovat levněji, policie by to mohla vyhodnotit i tak, že radní Prahu připravili o peníze. Nakonec však v listopadu politici přece jen ustoupili a zakázku Škodě odsouhlasili.

Teď je ale možné, že finanční kondice dopravního podniku instalaci klimatizací do tramvají zastaví úplně a řešit ji budou zase až vítězové příštích voleb a budoucí vedení dopravního podniku.

Je otázkou, kdy začne být klimatizace v tramvajích opět prioritou. Jasné ale je, že dostat v létě cestující do rozpálených tramvají nebude bez této technologie nic snadného. To ostatně před rokem v rozhovoru pro Aktuálně.cz přiznal i Witowski.

"Já za dopravní podnik říkám, že je-li vizí města, aby se hromadná doprava stala plnohodnotnou náhradou dopravy individuální, tak je (klimatizace, pozn. redakce) potřebujeme. Když máte teplý den, tak z klimatizovaného auta do neklimatizované tramvaje nikoho nedostanete. Lidé raději pojedou do centra autem, přestože tam budou půl hodiny hledat místo na parkování," uvedl tehdy ředitel.

Pražské autobusy jsou na tom oproti tramvajím o poznání lépe. Dopravní podnik jich v současnosti vlastní 1150 a více než třetina z nich je vybavená celovozovou klimatizací. Městská firma navíc ročně vymění deset procent starých autobusů za nové a ty už klimatizaci mít musí.

Wi-fi je pryč, nestála za nic

Klimatizace ale není jediná technologie, která letos některým cestujícím v pražských tramvajích chybí. Na začátku roku se totiž dopravní podnik rozhodl přestat ve 125 vozech poskytovat bezplatné připojení k internetu přes wi-fi.

Na rozdíl od klimatizací si toho však všiml málokdo. Připojit se totiž na tuto wi-fi síť bylo takřka nemožné, a když už se to někomu podařilo, rychlost spojení neumožňovala ani základní prohlížení internetu. Na wi-fi se tak v posledních letech v pražských tramvajích pokoušeli připojit už jen nicnetušící turisté.

To byl ostatně hlavní důvod, proč městská firma přestala službu poskytovat. "Provoz jsme ukončili na začátku letošního roku, protože připojení bylo velmi nestabilní a využívanost nízká. Navíc celá Praha je pokryta vysokorychlostní sítí LTE, která zákazníkům poskytuje násobně vyšší komfort v poskytovaných mobilních i datových službách," vysvětluje Šabík.

Podobně pak letos v létě dopravní podnik vypnul také wi-fi routery ve stanicích metra. Ty by měly postupně nahradit vysílače LTE a do budoucna i vysílače 5G sítí. Dnes je mobilní signál dostupný ve třiceti stanicích pražského metra a do konce roku má být pokryto ještě dalších jedenáct stanic.