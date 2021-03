Zastupitelé neschválili peníze na Prague Pride. Budeme hlasovat znovu, říká Hřib

Každoročnímu festivalu Prague Pride na podporu LGBT+ hnutí hrozí, že přijde o pravidelný příspěvek od města. Pražští zastupitelé totiž minulý pátek neschválili finanční podporu ve výši 650 tisíc korun. Při hlasování chyběla i řada koaličních zastupitelů. Vedení města ale slibuje, že o grantu bude hlasovat ještě jednou a tentokrát finanční podporu pro festival schválí.

Přestože vedení hlavního města dlouhodobě Prague Pride podporuje, k tomu, aby festival obdržel pro letošní ročník částku 650 tisíc korun, chyběly tři hlasy. Několik koaličních zastupitelů totiž vůbec nehlasovalo, protože v té době nebyli přítomni v jednacím sále. Původně se počítalo s tím, že finanční příspěvek schválí v jednom balíku společně s dalšími dotacemi v cestovním ruchu. Místopředseda koaličního klubu Spojených sil pro Prahu Jan Wolf (KDU-ČSL) ale navrhl, aby se o Prague Pride hlasovalo zvlášť, což ani řada jeho kolegů neočekávala.

"Nechtěl jsem návrh nepodpořit, ale neočekával jsem, že by u tohoto bodu měl být nějaký problém. Nevěděl jsem, že pan Wolf navrhne, aby se o tom hlasovalo odděleně," vysvětluje radní Jan Chabr (TOP 09). "Kdyby se o tom jednalo někdy odpoledne, tak by návrh prošel úplně v pohodě. Hlasovalo se o tom ale pozdě v noci, kdy jsme tam seděli už několik hodin v kuse. Potřeboval jsem si dojít na toaletu. Kdybych věděl, že nebudeme mít většinu, tak bych to ještě chvíli vydržel a návrh podpořil," vysvětluje Chabr, proč o podpoře nehlasoval.

Podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) navíc někteří zastupitelé nemohli být přítomni kvůli zdravotním důvodům. Z koaličních zastupitelů tak pro podporu návrhu chybělo z nejrůznějších důvodů sedm hlasů zástupců Spojených sil, dva hlasy Prahy sobě a jeden Pirátů.

Jediným, kdo hlasoval vysloveně proti, byl právě Wolf, který patří mezi dlouhodobé odpůrce toho, aby město na podobnou událost přispívalo. Podle něj by Praha zvláště v době koronavirové epidemie měla dávat peníze jen na akce, které jsou ve prospěch celé společnosti. "Prague Pride není tak přínosný a účastníci, kteří o něj stojí, se na něj jistě rádi složí. Tyto projekty navíc vadí i některým příslušníkům sexuální menšiny. Každý jsme takový, jakého nás pánbůh stvořil, ale to neznamená, že musíme dávat najevo svou sexualitu, zvlášť ve chvíli, kdy to může někoho ponižovat," tvrdí Wolf.

Podle předkladatelky návrhu, radní pro kulturu Hany Třeštíkové (Praha sobě), má ale festival potenciál nalákat do Prahy nejen české, ale i zahraniční návštěvníky. "Čeká nás další turistická sezona, kdy budeme bojovat o každého turistu, který do hlavního města přijede a ideálně zůstane přes noc. Samozřejmě každá podpořená akce musí dbát aktuálních opatření," říká Třeštíková.

Festival se ale možná přece jenom finanční podpory od města dočká. Primátor Hřib upozorňuje, že magistrát bude o příspěvku jednat ještě jednou. "Budeme o tom znovu hlasovat na dubnovém jednání pražského zastupitelstva," vysvětluje Hřib. Radní Chabr se domnívá, že při opakovaném hlasování si již koalice pohlídá, aby návrh podporu získal.

Spolek Prague Pride by i bez peněz od hlavního města svou každoroční týdenní akci na podporu LGBT+ komunity uskutečnil. Částku 650 tisíc korun by se ale musel snažit hledat jinde, protože je to značná část rozpočtu. "Byla by to výrazná ztráta, jedna z dílčích položek, ale festival je financovaný z různých zdrojů. Museli bychom najít buď úplně nové partnery, nebo peníze získat prostřednictvím většího fundraisingu od individuálních dárců," říká PR manažer spolku Daniel Zikmund.

Pro velkou část příslušníků LGBT+ komunity je právě Prague Pride neodmyslitelnou součástí roku, která podporuje queer umělce, mládež a boj za jejich práva. LGBT+ aktivista Kryštof Stupka celou situaci považuje za pokus o vyčleňování lidí s menšinovou orientací. "Jsem upřímně velmi rozhořčený z toho, co se na magistrátu stalo. Prague Pride dostává dotaci z tohoto balíčku odjakživa. Lidé si neuvědomují, že právě během pandemie se na Prague Pride a podobné organizace obrací mnoho lidí se svými těžkostmi," vysvětluje Stupka.

Kromě festivalu Prague Pride, jehož podpora ze strany magistrátu je zatím nejistá, hlavní město vynaloží letos na dotace v turistickém ruchu 15 milionů korun. Peníze jsou určené pro kongresy a konference nebo na akce s mimopražským přesahem. Zastupitelé například schválili příspěvek v hodnotě 560 tisíc korun na rekonstrukci bitvy na Bílé hoře nebo 308 tisíc korun na každoroční akci Konference Forum 2000.