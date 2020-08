Žena z Přerova si za vraždu malé dcery pod vlivem pervitinu odsedí téměř dvacet let

Za brutální vraždu tříleté dcery uložil v pondělí olomoucký krajský soud její třiadvacetileté matce trest 19,5 let vězení. Žena podle soudu vraždu spáchala zvlášť surovým a trýznivým způsobem. Podle rozsudku pod vlivem pervitinu dítěti nejprve zasadila desítky ran pěstí, poté dívenku rdousila rukama a škrtila kabelem. Nakonec ji ubodala nůžkami a tělíčko schovala do pračky.

Žena byla obviněna v nejpřísnějším odstavci. Žalobkyně původně žádala výjimečný trest 25 let, soud trest nakonec uložil v základní sazbě 15 až 20 let.

Tragédie se stala loni 14. srpna, tělo dítěte se našlo v jednom z bytů v Purkyňově ulici v Přerově. Podle znalkyně Olgy Císařové mělo dítě na těle četná poranění, některé bodné rány byly tak hluboké, že prošly skrz tělíčko. V hrudníku našli znalci 15 bodnořezných poranění, z nichž polovinu dítě utrpělo za života, jedna bodná rána byla zasazena do oka. Příčinou smrti bylo podle znalců vykrvácení. Dítě bylo vystaveno enormnímu násilí, znalkyně u soudu uvedla, že takový případ za 45 let praxe nezažila.

Také pro policisty, kteří na místě byli, šlo o jeden z nejhorších případů, jaký v kariéře zažili. Kriminalisté podali návrh na podání obžaloby letos v červnu, s uzavřením případu čekali na výsledky znaleckých posudků. Podle znalců si žena byla vědoma svého jednání. Droga dezorganizovala její myšlení a chování, vzápětí po činu však byla schopna reálné reflexe, uvedl u soudu znalec. Klinický psycholog označil obžalovanou s IQ 87 za manipulativní a lživou, kvůli masivním nedostatkům v sociální přizpůsobivosti je z jeho pohledu resocializace beznadějná.

Po vraždě žena běhala polonahá po domech a křičela, strážníci ji přivolali sanitku, která ji poté odvezla do psychiatrické léčebny. Žena u soudu uvedla, že by své dceři nikdy neublížila. Obhájce žádal, aby ji soud zprostil viny, a to podle zásady, že v pochybnostech má soud rozhodnout ve prospěch obviněného. Podle obhajoby se neprokázalo, že by čin spáchala obžalovaná.