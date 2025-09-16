Zprávy

Prezident chystá ojedinělý krok. „Ať volby dopadnou jakkoli, demokracie je pevná"

Vratislav Dostál Vratislav Dostál
před 1 hodinou
Podle zjištění redakce Aktuálně.cz připravuje prezident Petr Pavel krátce před volbami projev k národu. Informaci potvrdil šéf odboru komunikace Pražského hradu Vít Kolář. Kromě toho, že lidi hlava státu hodlá vyzvat k účasti ve volbách, vyjádří podle něj také přesvědčení, že ať už volby dopadnou jakkoli, tak se potvrdí, že je v Česku demokracie pevná a instituce silné.
Prezident Petr Pavel, Praha, 15. července 2025
Prezident Petr Pavel, Praha, 15. července 2025 | Foto: Hospodářské Noviny

"Všichni prezidenti v minulosti vyzývali k účasti ve volbách, všichni občany České republiky nabádali, že je potřeba se voleb zúčastnit," uvedl v rozhovoru pro Aktuálně.cz politolog z Fakulty sociálních studií v Brně Lubomír Kopeček. Prezident Petr Pavel tedy nebude výjimkou.

Projev, který odvysílají všechny tři hlavní televizní stanice, tedy ČT, Nova i Prima, je plánovaný na úterý 30. září.

"Bude to krátký projev prezidenta Petra Pavla před volbami. Občanům během něj sdělí věci, které považuje v danou chvíli za zásadní. Chce, aby lidé věděli, co je z jeho pohledu důležité a o co v letošních volbách jde," uvedl Kolář pro Aktuálně.cz. Petr Pavel podle něj ale určitě nebude dávat lidem doporučení v tom smyslu, koho by měli ve volbách preferovat. "To určitě ne, je to nadstranický prezident" zdůraznil Kolář.

Na otázku, zda tedy prezident pouze národ vyzve k účasti ve volbách, řekl toto. "Bude to určitě jeden ze vzkazů, ale nebude jediný." A jaké tedy budou ty další? "Na tom se nyní pracuje. Určitě je ale důležité zamyslet se i nad postavením České republiky ve světě, nad mezinárodní situací a nad tím, jaká vláda by byla pro tuto zemi v současných těžkých dobách nejlepší a nejstabilnější," prozradil redakci Aktuálně.cz Kolář.

Politolog Lubomír Kopeček pro Aktuálně.cz řekl, že všichni předchůdci Petra Pavla nějakým způsobem vždy vyzývali občany, aby se voleb zúčastnili. Podle něj to ale nebývalo formou televizního projevu, nýbrž například během tiskové konference.

"Nemyslím si ale, že by Petr Pavel jako Miloš Zeman říkal, koho bude volit," zdůrazňuje politolog a připomíná, že Zeman vcelku otevřeně podpořil některou z politických stran jak před sněmovními volbami v roce 2017, tak v roce 2021.

"Na rozdíl od Zemana Václav Klaus jasné doporučení před volbami v roce 2010 nedal, pokud si dobře vzpomínám, tak se pouze lehce vstřícně vyjádřil směrem k ODS, která krátce před volbami měnila předsedu strany. Namísto Mirka Topolánka občanské demokraty do voleb vedl Petr Nečas," říká Kopeček. A pokud jde o sněmovní volby v roce 2006, Klaus se podle jeho slov tehdy nikterak netajil tím, že je zakladatelem a čestným předsedou ODS.

"Zcela jiná a neopakovatelné doba byla ale v roce 1990, tedy před prvními svobodnými volbami po listopadové revoluci. Tehdy prezident Václav Havel aktivně vystupoval na mítincích Občanského fóra. Ale jak říkám, šlo o mimořádnou a neopakovatelnou dobu," zdůrazňuje politolog a připomíná, že Havel pak později, před volbami v roce 2002, velmi opatrně vyzýval k volbě Strany zelených.

"Máme se lépe, než si lidé myslí," tvrdí prezident Pavel a viní z toho opoziční politiky (18. 7. 2025)

„Máme se lépe, než si lidé myslí,“ tvrdí prezident Pavel a viní z toho opoziční politiky. | Video: Lukáš Bíba
 
