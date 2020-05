Jih Čech zasáhnou silné bouřky s přívalovým deštěm a kroupami, varují meteorologové

O příspěvky na náhrady mezd od státu požádalo za první měsíc od spuštění programu Antivirus přes 50 300 zaměstnavatelů. Peníze obdržely za tu dobu tři pětiny z nich, tedy zhruba 31 200. Česká národní banka jim za březen vyplatila 1,97 miliardy korun na 283 200 pracovníků.

Vyplývá to z údajů ministerstva práce za období od 6. dubna do 6. května. Podle statistik část žadatelů ještě neposkytla úřadům potřebné podklady k poskytnutí peněz. Někteří podnikatelé si stěžují na dlouhé vyřizování, a to hlavně v Praze.