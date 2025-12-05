Záhada půvabné pěvkyně. Národním divadlem se šířily zprávy o zazděné ženě

Aktuálně.cz otevírá kompletní verze druhé série podcastu Pavla Švece Podivné zločiny. Devět dílů poslouchejte denně od 2. prosince na vašich oblíbených podcastových aplikacích. Knihu Podivné zločiny od Pavla Švece kupujte zde.
Okamžik jejího zmizení před padesáti lety se stal noční můrou kriminalistů. A pro některé z nich i příčinou hluboké frustrace. Byli přesvědčeni, že znají vše potřebné ke klíčovým okolnostem případu, ale nikdy se jim ho nepodařilo uzavřít.
Zmizení oblíbené pěvkyně je dodnes zahaleno tajemstvím a opředeno zvláštními zvěstmi o bujarých večírcích pohlavárů s herečkami v podzemí Národního divadla, doprovázených násilnostmi, či o zabetonovaném těle ve výklenku sklepení zlaté kapličky a v základech rozestavěné dálnice D1.
A také je to případ plný záhad, v němž nemalou roli sehraje černé piano, italské klíče a zvláštní snubní prsteny.
Po dlouhých letech pak případ rozvířilo podivuhodné svědectví, které vyprávěl muž, jenž v zahradě zmizelé ženy viděl osudnou noc něco velmi neobvyklého a zcela nečekaného. Ale tehdy se bál svědčit. "V tom okamžiku jsme oba úplně strnuli, protože jsme si vzpomněli na tu scénu, a když jsme přemýšleli, kdy se to stalo, tak to bylo přesně tu noc, co se ta paní ztratila," líčil nečekaný svědek.
Byl přesvědčen, že ví, kde Věra Urieová je.
