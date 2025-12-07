Zprávy

Divoký západ v ČSR. Ozbrojení muži unesli vlak plný lidí, šokovali svět i Stalina

Pavel Švec Pavel Švec
před 1 hodinou
Úterý 11. září 1951. Zbývá pět minut do desáté hodiny dopolední. Z hlavního nádraží v Praze vyjíždí expresní vlak do Chebu. Do cílového města dorazí v brzkém odpoledni. Na chebském nádraží odpojí rychlíku zadní vagony a na zbylou soupravu tří osobních vagonů a jednoho služebního vozu najede parní lokomotiva řady 365.0. Vzniká tím osobní vlak 3717 směřující do Aše.
Strojní četu tvoří strojvedoucí Jaroslav Konvalinka a topič Josef Kalabza. Mají před sebou sedmadvacetikilometrovou trasu přes Františkovy Lázně či Hazlov do nejzápadnější výspy Československa. Dál už je jen totalitním režimem střežená státní hranice a za ní Spolková republika Německo.

Strojvedoucí Konvalinka na svém domovském nádraží otočí těsně před odjezdem mašinu kotlem ve směru jízdy. To je neobvyklé. Na této trati do Aše totiž jezdí lokomotiva tendrem dopředu. Konvalinka ví, co dělá. Chce, aby vlak dosáhl co možná nejvyšší rychlosti. Proč? Chce prorazit střeženou hranici a uprchnout i s vlakem na Západ.

Ve 14 hodin a 12 minut se souprava dává do pohybu. Stejně tak se rozbíhají události, které zanedlouho radikálně změní osudy desítek lidí.

Právě Jaroslav Konvalinka je hrdinou tohoto příběhu. Zločinným aktérem pak zvrhlý komunistický režim, který se zejména na sklonku 40. let a v 50. letech urputně snažil zničit své skutečné i domnělé odpůrce.

