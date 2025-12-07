Divoký západ v ČSR. Ozbrojení muži unesli vlak plný lidí, šokovali svět i Stalina

Aktuálně.cz otevírá kompletní verze druhé série podcastu Pavla Švece Podivné zločiny. Devět dílů poslouchejte denně od 2. prosince na vašich oblíbených podcastových aplikacích. Knihu Podivné zločiny od Pavla Švece kupujte zde.
Strojní četu tvoří strojvedoucí Jaroslav Konvalinka a topič Josef Kalabza. Mají před sebou sedmadvacetikilometrovou trasu přes Františkovy Lázně či Hazlov do nejzápadnější výspy Československa. Dál už je jen totalitním režimem střežená státní hranice a za ní Spolková republika Německo.
Strojvedoucí Konvalinka na svém domovském nádraží otočí těsně před odjezdem mašinu kotlem ve směru jízdy. To je neobvyklé. Na této trati do Aše totiž jezdí lokomotiva tendrem dopředu. Konvalinka ví, co dělá. Chce, aby vlak dosáhl co možná nejvyšší rychlosti. Proč? Chce prorazit střeženou hranici a uprchnout i s vlakem na Západ.
Ve 14 hodin a 12 minut se souprava dává do pohybu. Stejně tak se rozbíhají události, které zanedlouho radikálně změní osudy desítek lidí.
Právě Jaroslav Konvalinka je hrdinou tohoto příběhu. Zločinným aktérem pak zvrhlý komunistický režim, který se zejména na sklonku 40. let a v 50. letech urputně snažil zničit své skutečné i domnělé odpůrce.
Podcast Aktuálně.cz Podivné zločiny přibližoval okolnosti záhadných či neobvyklých kriminálních případů zpravidla z doby komunistické nadvlády v Československu. Na základě dobových vyšetřovacích spisů a dalších dokumentů z policejních archivů představuje podivnosti ve vyšetřování, zamlžená svědectví, nejasnosti i nové detaily zločinů.