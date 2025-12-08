Zprávy

Čestná salva změnila oslavu v děsivé inferno. Lidská těla v mžiku zuhelnatěla

Pavel Švec Pavel Švec
před 2 hodinami
Neděle 2. září 1945. V polovině cesty mezi vesnicí Kožlí a městečkem Zahrádka na Vysočině, na dně údolíčka, kterému místní říkají Kobylí důl, se čtyři měsíce po konci války chystá slavnostní odhalení pamětní desky třem protinacistickým odbojářům. Ti zde při přestřelce s gestapem a protektorátními četníky v lednu 1945 padli. Na takzvané první zahájské oslavy míří do Kobylího dolu tisíce lidí.
Podivné zločiny - Kobylí důl (teaser). | Video: Aktuálně.cz

Aktuálně.cz otevírá kompletní verze druhé série podcastu Pavla Švece Podivné zločiny. Devět dílů poslouchejte denně od 2. prosince na vašich oblíbených podcastových aplikacích. Knihu Podivné zločiny od Pavla Švece kupujte zde.

Pusťte si epizodu také jako podcast:

Ve skalnatém svahu vedle pamětní desky, která má být zanedlouho odhalena, vlaje československá vlajka. Nad hlavami účastníků se sklání koruny stromů a táhnou se lehce prověšené dráty vysokého napětí. Lidé stojí na loukách, silnici i mostku. Pod stráň mezi zástupy napochodují partyzáni. Na hlavách mají lodičky, jsou ozbrojeni puškami a německými samopaly MP-40. V zásobnících mají ostré náboje.

Kapela zahraje československou hymnu. Lidé tleskají. Pak údolím zazní hlasitý rozkaz. "Ke slavnostní salvě, jednotko, připravit! Pal!… Pal!… Pal!"

Poslední salva spustí šokující řetězec událostí. Ve vteřině se malebné údolí mění v děsivé inferno. Oslava v bolestnou tragédii.

Podcast Aktuálně.cz Podivné zločiny přibližoval okolnosti záhadných či neobvyklých kriminálních případů zpravidla z doby komunistické nadvlády v Československu. Na základě dobových vyšetřovacích spisů a dalších dokumentů z policejních archivů představuje podivnosti ve vyšetřování, zamlžená svědectví, nejasnosti i nové detaily zločinů.

"Tady něco nehraje." Spisy odhalují šílené praktiky komunistické policie

Spotlight Aktuálně.cz - Pavel Švec | Video: Tým Spotlight
 
