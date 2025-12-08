Čestná salva změnila oslavu v děsivé inferno. Lidská těla v mžiku zuhelnatěla

Aktuálně.cz otevírá kompletní verze druhé série podcastu Pavla Švece Podivné zločiny. Devět dílů poslouchejte denně od 2. prosince na vašich oblíbených podcastových aplikacích. Knihu Podivné zločiny od Pavla Švece kupujte zde.
Ve skalnatém svahu vedle pamětní desky, která má být zanedlouho odhalena, vlaje československá vlajka. Nad hlavami účastníků se sklání koruny stromů a táhnou se lehce prověšené dráty vysokého napětí. Lidé stojí na loukách, silnici i mostku. Pod stráň mezi zástupy napochodují partyzáni. Na hlavách mají lodičky, jsou ozbrojeni puškami a německými samopaly MP-40. V zásobnících mají ostré náboje.
Kapela zahraje československou hymnu. Lidé tleskají. Pak údolím zazní hlasitý rozkaz. "Ke slavnostní salvě, jednotko, připravit! Pal!… Pal!… Pal!"
Poslední salva spustí šokující řetězec událostí. Ve vteřině se malebné údolí mění v děsivé inferno. Oslava v bolestnou tragédii.
