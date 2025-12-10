Zprávy

Bod na radaru se náhle zvětšil a zmizel. Z mraků vypadávaly trosky i lidská těla

před 3 hodinami
Vesnice Nová Oleška leží asi osm kilometrů severovýchodně od Děčína. Úzká silnice s rozpraskaným asfaltem se odsud vine mělkým údolím Bynoveckého potoka do blízké Srbské Kamenice. Zhruba v půlce cesty se silnice zařezává do svahu, pravá krajnice tak probíhá na poměrně vysokém valu.
Pod silnicí je úzký pás louky ohraničený říčkou, za níž se prudce zvedá zalesněná stráň. Mezi borovicemi vykukují pískovcové skály roztodivných tvarů. U potoka stojí nenápadný pomníček z leštěné žuly. "Tragédie letadla JAT. Tragicky zahynulým cestujícím a členům posádky JAT. Jugoslovenski aerotransport," stojí vytesané pod pěticípou červenou hvězdou.

Právě v těchto místech nalezl za soumraku 26. ledna 1972 v troskách zříceného letadla lesník Bruno Henke a další zachránci naříkající dvaadvacetiletou dívku. Byla jí Vesna Vulovičová, těžce zraněná letuška jugoslávských aerolinií.

Zkázu mezinárodního letu JAT 367 nepřežilo 27 lidí. Do světové historie se tragédie zapsala nikoliv počtem obětí či způsobem zřícení, ale zázrakem. Vesna přežila volný pád z více než desetikilometrové výšky. Nicméně příčina zániku civilního dopravního letounu i jeho následný pád nemá v dějinách Československa obdoby. Stejně tak forma a rozsah vyšetřování. Nešťastná nehoda to tehdy v zimě 1972 rozhodně nebyla.

Podcast Aktuálně.cz Podivné zločiny přibližoval okolnosti záhadných či neobvyklých kriminálních případů zpravidla z doby komunistické nadvlády v Československu. Na základě dobových vyšetřovacích spisů a dalších dokumentů z policejních archivů představuje podivnosti ve vyšetřování, zamlžená svědectví, nejasnosti i nové detaily zločinů.

"Tady něco nehraje." Spisy odhalují šílené praktiky komunistické policie

