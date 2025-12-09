Zprávy

672 hodin utrpení nevinného člověka. Sadismus komisaře odstartoval nadpřirozený jev

Šachta XVI na Ďáblickém hřbitově ukrývala jeden z nejděsivějších zločinů komunistického režimu v Československu. Tam, u oprýskané severní zdi, ve druhé vrstvě odspodu, spočinulo dva roky po komunistickém puči tělo oblíbeného faráře, který sice nebyl žádným výjimečným kazatelem nebo teologem, ale ryzím autentickým knězem, který se nedal přesvědčit či zlomit ke lži.
Aktuálně.cz otevírá kompletní verze druhé série podcastu Pavla Švece Podivné zločiny. Devět dílů poslouchejte denně od 2. prosince na vašich oblíbených podcastových aplikacích. Knihu Podivné zločiny od Pavla Švece kupujte zde.

Hloubku bestiality odpudivého systému dokládá fakt, že z povědomí lidí měl zmizet zcela nevinný člověk, kterého komunistická zlovůle vyhmátla z jeho prosté každodennosti a během měsíce umučila.

Takzvaná polohová kniha mrtvých, v níž byl záznam o místě zahrabání Toufarova těla, byla v roce 1968 za záhadných okolností zničena. Někdo úmyslně zapálil hřbitovní domek a svazek shořel v něm. Nikdy se na pachatele nepřišlo, je však nepochybné, že šlo o práci tajných agentů, kteří chtěli znemožnit komukoliv, aby se přesné polohy těl někdy dopátral. Jak je ale možné, že se záhadný záznam desítky let po farářově smrti objevil?

Tragický konec Josefa Toufara se začal odvíjet v neděli 11. prosince 1949. Na konci jeho kázání v číhošťském kostelíku se zvolna zakymácel půlmetrový dřevěný oltářní kříž s Kristem nad svatostánkem a zůstal stát nakloněn a zkroucen s mírným převisem tak, že Kristus již nehleděl ke dveřím kostela jako obvykle, ale směrem ke kazatelně s páterem Toufarem.

Záhadný úkaz, který vstoupil ve všeobecnou známost pod pojmem číhošťský zázrak, viděly na dvě desítky svědků. Komunistický režim se rozhodl nevysvětlitelný jev krutě zneužít v boji proti katolické církvi, která se odmítala podrobit marx-leninské ideologii a diktatuře.

Příslušníci Státní bezpečnosti nebohého Toufara převezli do kriminálu ve Valdicích u Jičína. A rozpoutalo se 672 hodin trvající nelidské utrpení, jemuž velela sadistická kreatura Ladislav Mácha. Odporné, bezcharakterní a bezcitné kariéristické stvoření…

Podcast Aktuálně.cz Podivné zločiny přibližoval okolnosti záhadných či neobvyklých kriminálních případů zpravidla z doby komunistické nadvlády v Československu. Na základě dobových vyšetřovacích spisů a dalších dokumentů z policejních archivů představuje podivnosti ve vyšetřování, zamlžená svědectví, nejasnosti i nové detaily zločinů.

"Tady něco nehraje." Spisy odhalují šílené praktiky komunistické policie

