Jak se počítají hlasy? Nejčastější dotazy k senátním volbám na českém internetu

Co je to aktivní a pasivní volební právo?

Aktivním volebním právem se rozumí možnost jít volit. V Česku ho mají lidé od 18 let. Pasivní volební právo umožňuje lidem kandidovat a být zvolen. Pro různé volby platí různá pravidla. Zastupitelem se může člověk stát od 18 let, poslancem od 21 let a senátorem či prezidentem od 40 let.