Rekordman Putin. S kolika americkými prezidenty už jednal?

před 3 hodinami
Prohlédněte si momenty, kdy američtí a ruští (nebo sovětští) prezidenti rozhodovali o klíčových otázkách světové politiky. Od rozdělení poválečné Evropy přes jaderné krize na Kubě a v Berlíně až po dnešní proxy války. Rekordmanem je Vladimir Putin. Jednal už s G. W. Bushem, B. Obamou, D. Trumpem i J. Bidenem. Nyní ho čekají další jednání s Donaldem Trumpem.
Joseph Stalin a Franklin D. Roosevelt Postupim (1945)
Joseph Stalin a Franklin D. Roosevelt Postupim (1945) | Foto: Aktualne.cz /National Archives and Records Administration. Office of Presidential Libraries. Harry S. Truman Library/ Wikipedia / Public Domain

Josif Stalin a Harry S. Truman (1945)

Na poválečné konferenci spojenci rozhodli o rozdělení Německa do okupačních zón a o vzniku OSN. Jejich spolupráce položila základy nového světového řádu, ale už tehdy se objevovaly první trhliny směřující ke studené válce. 

Truman, který nastoupil po Rooseveltově smrti, potvrdil poválečná uspořádání, avšak atmosféra jednání byla napjatá. Během konference v Postupimi se Truman dozvěděl o úspěšném testu atomové bomby a rozhodl o jejím použití proti Japonsku. Tento krok výrazně změnil světový bezpečnostní řád a prohloubil napětí mezi Východem a Západem.

