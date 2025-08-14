Rekordman Putin. S kolika americkými prezidenty už jednal?

Na poválečné konferenci spojenci rozhodli o rozdělení Německa do okupačních zón a o vzniku OSN. Jejich spolupráce položila základy nového světového řádu, ale už tehdy se objevovaly první trhliny směřující ke studené válce.
Truman, který nastoupil po Rooseveltově smrti, potvrdil poválečná uspořádání, avšak atmosféra jednání byla napjatá. Během konference v Postupimi se Truman dozvěděl o úspěšném testu atomové bomby a rozhodl o jejím použití proti Japonsku. Tento krok výrazně změnil světový bezpečnostní řád a prohloubil napětí mezi Východem a Západem.