Zbraň proti podvodům ve směnárnách připravíme sami, vzkazuje vláda opozici

před 1 hodinou

Praha - Vláda se dnes postavila odmítavě k návrhu poslanců Starostů a nezávislých (STAN), který měl posílit práva klientů směnáren.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) před jednáním vlády uvedla, že sice souhlasí se záměrem předkladatelů, zákon ale nepovažuje za dobře připravený a problematika by se měla řešit komplexněji. Konečné slovo při projednávání zákona bude mít i přes negativní stanovisko vlády sněmovna.

Poslanci STAN navrhují, aby lidé získali možnost odstoupit od smlouvy o směně peněz do dvou hodin po jejím uskutečnění. Novinka by měla ochránit zejména turisty před těmi směnárnami, které nabízejí pro klienty nevýhodné kurzy.

Předloha podle autorů reaguje na stanovisko České národní banky, které vychází z jejích kontrol. "Problém se týká zejména zahraničních turistů a typicky či nejčastěji centra hlavního města Prahy," napsali v důvodové zprávě.

Dostálová při příchodu na jednání vlády novinářům řekla, že se některé směnárny nechovají poctivě k zákazníkům a že s věcným záměrem zákona souhlasí. "Když máme ochranu spotřebitele a do 14 dnů můžete odstoupit od jakéhokoli obchodu, protože jste si to rozmyslel, tak nevím, proč něco podobného by nemělo být u směnáren," uvedla.

Chtěla by ale normu lépe zpracovat. "Ten zákon není úplně kvalitně připraven," řekla s odvoláním na stanovisko vládních legislativců. Podle něj by se podoba normy neměla nechávat jen na zpracování ve sněmovně, ale měla by se připravit ve spolupráci s vládními právníky.

Novela připravená poslanci STAN stanoví, že součástí dokladu o směně peněz, který vydává směnárník klientovi, bude povinně datum a čas. V případě, že by dvouhodinová lhůta pro zrušení obchodu končila po provozní době směnárny, klient by mohl uplatnit právo storna následující den v první provozní hodině.

Směnárník by musel podle novely spotřebiteli vrátit proti vyměněným penězům celou částku včetně poplatků a vydat mu doklad o odstoupení a vypořádání. Za nesplnění navrhovaných povinností by provozovateli směnárny hrozila podle předlohy až milionová pokuta.

Vláda ve svém stanovisku k novele uvedla, že důvodová zpráva k návrhu neobsahuje důkladné vyhodnocení současného stavu i dopadů případných změn. Argumentuje také tím, že poslanecký návrh by směnárny neúměrně zatížil ze strany zákazníků jednajících spekulativně.

Vláda také uvedla, že už do legislativního procesu vložila vlastní novelu zákona o směnárenské činnosti, která má také víc chránit klienty. Tento návrh obsahuje úpravu podmínek odstoupení od smlouvy. Kabinet by se jím měl zabývat do konce června.