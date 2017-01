V e-shopu už nezaplatíte na jeden klik. Pravidla pro karty mají zpřísnit

před 1 hodinou

Brusel chce skončit s platbami na jedno kliknutí, které některé e-shopy a internetové firmy umožňují. Požaduje potvrzení všech plateb nad deset eur. V praxi by nová pravidla měla začít platit ve druhé polovině příštího roku. Důvod? Na internetu jsou karty zneužívané nejčastěji.

Praha – Nakupování přes internet má být brzy bezpečnější, ale zároveň v některých případech zdlouhavější. Brusel chce skončit s platbami na jedno kliknutí, které některé e-shopy a internetové firmy pravidelným zákazníkům umožňují. Požaduje, aby prakticky každou platbu zákazník znovu sám potvrzoval jednorázovým heslem, například tím, které mu banka zašle SMS zprávou na jeho mobil.

Nová pravidla pro online platby kartou chystá Evropský orgán pro bankovnictví (EBA). Podle jeho návrhu se má zpřísnění týkat všech plateb nad deset eur. V praxi by nová pravidla měla začít platit ve druhé polovině příštího roku. Konzultace k chystaným změnám ještě běží do 3. února. Obchodníci se obávají, že to zpomalí jejich růst, a dávají najevo svůj nesouhlas.

"Drtivá většina transakcí, které v e-shopech probíhají, je považována za nízkoriziková. Jakékoli nadbytečné úkony zvyšují pravděpodobnost, že zákazník nakonec objednávku nedokončí," říká Jan Vetyška, výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci.

"Pevně věříme, že návrh nebude schválen. Pro zákazníky by se komfort nakupování zhoršil," dodává Vladimír Dědek, ředitel webového a mobilního vývoje Alza.cz. Největší e-shop v Česku umožňuje lidem, aby si při prvním nákupu u něj – respektive u banky, která Alze platby zprostředkovává – uložili čísla karty, se kterou platí. Při dalších nákupech tak už nemusejí ztrácet čas s opisováním údajů z karty. Stejnou možnost mají i nakupující na největším e-shopu světa Amazon nebo zákazníci dopravce Uber.

Podle karetní asociace Visa by s novými pravidly zákazníci e-shopů o tuto rychlou možnost platby přišli. "Plán EBA přinese řadu komplikací a nepříjemností, vyšší počet zamítnutých transakcí a delší a komplikovanější platební proces. Přínos pro spotřebitele přitom bude minimální, nebo žádný," říká Marcel Gajdoš, regionální manažer Visa pro Česko a Slovensko.

Internetovým obchodníkům se v poslední době v Česku daří. Celkové tržby internetových obchodů za zboží a služby loni dosáhly 143 miliard korun, to je meziroční zvýšení o 22 procent. Růst byznysu ilustruje i boom internetových obchodníků. Podle posledních údajů Sdružení pro bankovní karty přesáhl jejich počet 6200. To znamená, že jejich počet se za posledních pět let skoro zdvojnásobil.

Za vznikem nových pravidel je právě rychlý růst online nákupů v celé EU a obava o bezpečnost. Podle dat Evropské centrální banky vzrostl objem zneužitých plateb kartou na internetu mezi lety 2009 až 2013 o 39 procent na 958 milionů eur (zhruba 26 miliard korun). Studie asociace Ecommerce Europe, která zdržuje zástupce evropských e-shopů, k tomu dodává, že v roce 2013 to bylo na dvou z největších evropských trhů – v Británii a Francii – zhruba 0,28 procenta z celkového objemu plateb na internetu. O rok později už to bylo jen na 0,18 procenta. I když toto číslo vypadá nepatrně, je několikanásobně vyšší, než jaké je u plateb kartou v kamenných obchodech.

Podobná čísla pro Česko nikdo zveřejnit nechce. Podle Marcela Gajdoše, regionálního manažera Visa pro Česko a Slovensko, ale Česko patří k zemím v Evropě, které mají s podvody na internetu nejmenší problémy. "Karty tu na internetu používají hlavně lidé, kteří vědí, jak a kde s nimi platit," říká Gajdoš.

Banky reagují na návrh nových pravidel spíš neutrálně. "Pro klienty to může znamenat drobné snížení komfortu, nicméně cílem je ochrana klienta a jeho prostředků," říká Petra Kopecká, mluvčí Raiffeisenbank. Většina českých bank už potvrzení každé platby na internetu kódem z SMS zprávy umožňuje nebo jako Equa Bank ho chystají.

Bezkontaktních plateb bez PIN do 500 korun v kamenných obchodech se zpřísnění podle většiny bank netýká. Některé jako UniCredit Bank to ale nevylučují. "Podle současné interpretace by měla být kódem potvrzena každá platba kartou," říká Petr Plocek, mluvčí UniCredit Bank.

A například podle zástupců společnosti Visa hrozí do budoucna třeba fronty u mýtných bran v Evropě, protože navržená pravidla chtějí potvrzování plateb do budoucna i u nich.

autoři: Olga Skalková, Jiří Hovorka