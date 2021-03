Bezpečný účet, na který exekutoři nedosáhnou, má zpoždění. Banky nestíhají přípravu

O založení takzvaného chráněného účtu budou moci dlužníci v exekuci žádat zřejmě až od července. Sněmovna schválila zrychleně už v prvním čtení novelu skupiny poslanců o tříměsíčním odkladu zavedení tohoto institutu, aby se banky mohly dostatečně připravit. Zvláštní bankovní účet by měl zabránit neoprávněné exekuci nezabavitelných peněz.

Odklad platnosti chráněného účtu teď dostane k posouzení Senát. Skupina poslanců z osmi klubů v čele s Kateřinou Valachovou (ČSSD) se ohledně odkladu odvolává na sdělení bankovního sektoru, podle něhož si zavedení chráněného účtu vyžádá určité technické změny.

"Dodatečná lhůta by měla umožnit bankovnímu sektoru náležitou přípravu chráněného účtu po technické stránce a měla by zajistit úspěšný start chráněného účtu," napsali předkladatelé v důvodové zprávě.

Česká bankovní asociace v tiskové zprávě sdělila, že již delší dobu avizovala, že právní úprava chráněného účtu je pro banky zásadně problematická v tom, že nebudou s to zajistit její efektivní realizaci k 1. dubnu 2021. A to především proto, že jsou na jejich straně objektivní technologické bariéry, které jim v tom brání.

"Není v zájmu nikoho, aby institut chráněného účtu, jehož implementaci banky obecně podporují, zbytečně ztroskotal. Asociace podporovala návrh na odložení účinnosti právní úpravy chráněného účtu na 1. července 2021. Je pravda, že banky by uvítaly i delší odklad účinnosti zákona, a tříměsíční odklad pro ně bude technologickou výzvou, nicméně i tak věříme, že bankám poskytne čas potřebný k implementaci softwarových a technologických řešení a procesů tak, aby byly schopny poskytovat službu klientům v souladu s požadavky zákona," uvedl Filip Hanzlík, hlavní právník ČBA.

"Takovou šaškárnu, co tady zažíváme ze strany paní navrhovatelky, jsem ve sněmovně už fakt dlouho nezažil," komentoval situaci předseda ústavně-právního výboru Marek Benda (ODS). Už dřív schválená předloha o chráněném účtu, kterou Valachová prosazovala, byla podle něho špatně napsaná a nynější novela nebude přijata včas tak, aby byla účinná od dubna.

Podle Pavly Aschermannové z organizace Rubikon Centrum je odložení účinnosti novely zavádějící institut chráněného účtu nemilá zpráva pro lidi v exekuci, kteří tak déle zůstávají bez jakékoli možnosti nechat si zasílat na účet výplatu nebo dávky.

"Je pochopitelné, že banky potřebují více času na přípravu. Z tohoto pohledu je velká škoda, že nebyla schválena jednodušší úprava chráněného účtu, která by celý systém tolik nezatěžovala," doplnila Aschermannová.

Podle Radka Hábla z Institutu prevence a řešení předlužení je nicméně dobrou zprávou alespoň schválení zákazu provádění mobiliárních exekucí, a to až do konce letošního června, a možnost výběru až čtyřnásobku životního minima u dlužníků, kteří mají obstavený účet, ale dostali se kvůli covidu do tíživé finanční situace.

Chráněný účet bude zvláštní bankovní účet, na kterém by mohli mít lidé v exekuci nezabavitelné peníze beze strachu, že jim i na ně "sáhne" exekutor. Ulehčí tak život statisícům dlužníků. Řada z nich raději žádný účet nemá a žije jen s hotovostí po kapsách.

Nyní platí, že pokud má osoba exekuce, zaměstnavatel mu ze mzdy strhne exekuční srážky a na účet pošle nezabavitelné minimum. Ačkoliv už název říká, že by se tyto peníze neměly dál zabavovat, na účtu se stanou běžnou hotovostí a i na ně může exekutor sáhnout. Navíc vedení bankovních účtů, které jsou "postižené" exekucí, stojí víc než běžné účty. Velké banky si za ně účtují v průměru 250 korun měsíčně. Chráněný účet by měl být zdarma.