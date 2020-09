Přehled mezd: Češi si přestali své odměny diktovat, jsou rádi, že vůbec mají práci

Mzdy už neurčují kandidáti, ale zaměstnavatelé

Pravidelně každý rok na podzim zveřejňuje personální společnost Grafton Recruitment průzkum mezd na vybraných pozicích v devíti oborech a napříč republikou. Letos jsou závěry průzkumu neveselé.

"Jednoznačně z nich vyplývá, že po dlouhém období konjunktury dochází k zastavení růstu mezd. Výši finančního ohodnocení stejně jako případných benefitů navíc již nediktují zaměstnanci, ale rozhodují o nich opět zaměstnavatelé, což je fenomén, který tady řadu let nebyl," říká Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment a GI Group.

Podle něj se kandidáti současné situaci přizpůsobují. Na přední příčky svých priorit totiž nyní kladou stabilitu pracovního místa, jistotu práce, a to i za cenu nižších příjmů.

"Již od roku 2019 sledujeme postupné zpomalování růstu české ekonomiky, které letos ještě zvýraznila pandemie koronaviru. I když firmy mohly využít řadu vládních podpůrných opatření, dá se očekávat propad české ekonomiky na úrovni 10 až 15 procent a růst nezaměstnanosti až na 6 až 10 procent," říká Martin Malo.

Podle něj se už nyní, kdy ještě běží záchranné programy Antivirus, výrazně snižuje počet nově otevíraných pozic u zaměstnavatelů, a násobně tak roste počet volných uchazečů.

Podobné závěry před nedávnem zveřejnilo i ministerstvo financí. "Kvůli ekonomickému propadu a s ním spojenému snížení poptávky po práci by letos měla klesnout zaměstnanost. Rovněž by mělo dojít ke zvýšení míry nezaměstnanosti. Vyššímu dopadu recese na nezaměstnanost kromě vysokého počtu volných pracovních míst i zaměstnaných cizinců brání řada opatření hospodářské politiky. Ekonomická situace by se měla výrazně promítnout i v dynamice výdělků, a to poklesem průměrné reálné mzdy v letošním roce i v roce 2021," uvedlo ve své makroekonomické predikci ministerstvo.