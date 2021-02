Ze dne na den bílým koněm. Množí se nabídky práce, které kradou lidem identitu

Česká národní banka nedávno upozornila na častější výskyt nové formy praní špinavých peněz. Podvodníci začali nově vystavovat inzeráty s pracovní nabídkou zaměstnání z domova. Oproti klasickým podvodníkům však po lidech nemusí chtít žádné finance, stačí jim pouze jejich identita - kopie dokladů či pár podpisů.

Pandemie přesunula každodenní rutinu do on-line prostoru a připoutala společnost více k počítačům či mobilům. Lidé si téměř vše zařizují z domova, ať už se jedná o nákup, práci, nebo vyřízení osobních financí.

Na tyto trendy reagují i podvodníci, kteří si vyhledávají své oběti pro praní špinavých peněz. Ve zkratce jim jde o získání nicnetušícího "bílého koně", prostřednictvím kterého zamlží původ nelegálně vydělaných peněz tak, aby se příslušným úřadům zdálo, že je získali poctivou cestou.

Falešná práce k zneužití identity

Pachatelé přitom po lidech nemusí chtít žádné finance, jako je tomu u obyčejných podvodů. "Někdy jim stačí jen identifikační údaje, aby mohli pomocí on-line metod založit účet v bance," varuje ve videorozhovoru Martin Mužný, expert dohledu ČNB v oblasti kontroly opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Jeden ze způsobů, jak se k těmto citlivým údajům podvodník dostane, je například falešný inzerát s nabídkou práce z domova. Pod zástěrkou potenciálního zaměstnavatele z oběti vyláká kopie dvou dokladů totožnosti, požaduje také odeslání ověřovací platby a výpis z účtu. Poté jí oznámí, že slíbená práce z domova se nakonec nekoná.

Podvedený ovšem po čase zjistí, že má ve své bance zablokovaný účet, ozývají se mu jiné finanční instituce, či dokonce přímo pracovníci oddělení vymáhání nebo exekutoři.

Jak se bránit?

Pachatelé své oběti často manipulují tak, aby jejich úkoly plnily okamžitě a neměly čas se zamýšlet. "Určitě je dobré dbát obezřetnosti. Pokud je to možné, měli by si všechny skutečnosti ověřovat," doporučuje expert.

V případě, že zjistí skutečné zneužití své identity, podle Mužného by měli jednat co nejdříve a kontaktovat svou banku, případně také policii.

Člověk přitom může být nejen obětí podvodu, ale paradoxně také zároveň pachatelem trestného činu. "To je třeba u těch výhodných nabídek zaměstnání. Oběť tu práci 'dostane' a následuje pokyny, že se má přihlásit do internetového bankovnictví a provést různé transakce. Aniž by si toho všimla, působí jako mula, bílý kůň," vysvětluje Mužný.

Praní peněz z nedbalosti je přitom trestný čin, kde hrozí odnětí svobody až na 12 měsíců.

Podvodné sbírky nebo legenda vnuk

Podle experta ČNB však stále nezmizely ani klasické podvody, kdy se snaží pachatelé důvěřivce jednoduše okrást o peníze. Jedná se například o e-maily, ve kterých pachatelé slibují pohádkové výhry, nabízí rychlou půjčku nebo možnost seznámení.

"Může to být také matka samoživitelka, která je ve finanční tísni a potřebuje pomoct, případně je to někdo, kdo má těžkou nemoc a pořádá podvodnou sbírku," popisuje Mužný další techniky.

Častým případem je takzvaná "legenda vnuk", která cílí na lidi staršího věku. Podvodníci se po telefonu vydávají za jejich vnuka/vnučku. Jakmile dojde k vytvoření důvěry, požádají je o finanční pomoc pod různými záminkami, například havárie na dálnici a nutnosti na místě zaplatit potřebné výdaje.

"Postupně se ty peníze kumulují, až skončí ve statisících, ne-li milionech. Mnohdy si na to podvedení dále půjčují, takže se kvůli tomu i zadlužují," varuje závěrem Mužný.