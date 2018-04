Domácnosti s elektřinou od ČEZ si od června připlatí, největší dodavatel následuje E.ON

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Hlavním důvodem je prý růst cen na velkoobchodních burzách, které za poslední dva roky stouply téměř na dvojnásobek.

Praha - Energetická společnost ČEZ zdraží od začátku června většině svých odběratelů z řad domácností elektřinu.

Účet stoupne zákazníkům, kteří nemají ceny zafixovány, a to v průměru o čtyři procenta. Uvedl to mluvčí firmy Roman Gazdík.

Hlavním důvodem je podle něj růst cen na velkoobchodních burzách, které za poslední dva roky stouply téměř na dvojnásobek.

ČEZ je největším dodavatelem elektřiny v Česku. K podobnému navýšení cen přistoupil už od začátku roku další dominantní dodavatel, společnost E.ON.

Navýšení cen zvažuje také Pražská energetika. Alternativní dodavatelé oslovení agenturou ČTK naopak úpravu cen zatím neplánují.

"Pro většinu zákazníků bude mít tento krok jen velmi malý dopad, půjde o méně než 20 korun měsíčně. Zákazníků, kteří u nás mají ceny elektřiny zafixovány, se tato úprava cen samozřejmě po dobu fixace nedotkne," řekl Gazdík.

Podle mluvčího má aktuálně cenu elektřiny u ČEZ zafixovanou zhruba 40 procent zákazníků.

U plynu společnost aktuálně změnu cen nechystá. "Tam jsou ceny na burzách víceméně konstantní," uvedl Gazdík. Elektřinu a plyn od ČEZ podle něj celkem v Česku odebírá asi 2,7 milionu odběratelů, údaj pouze za elektřinu firma nezveřejňuje.

Růst cen z podobných důvodů jako ČEZ zvažuje také Pražská energetika. "Ještě není zcela jasné, kdy to uděláme, v jakém rozsahu a pro jaké produkty. Fixované produkty jsou fixované, tam je to tabu, takže by se také velmi pravděpodobně týkalo nefixovaných. Ale jestli všech, nebo jenom některých sazeb není v tuto chvíli zatím rozhodnuto," řekl dnes ČTK mluvčí firmy Petr Holubec.

Cena elektřiny na Pražské energetické burze pro rok 2019, na který se teď obchodníci nejvíce zásobí, činí nyní přes 37 eur za megawatthodinu (MWh), meziročně o téměř třetinu více. Cena plynu na téže burze stoupla za stejné období o 3,2 procenta na 17,6 eur za MWh.

Analytička portálu Ušetřeno.cz Markéta Witoszová míní, že v nejbližších měsících k dalšímu skokovému růstu cen elektřiny u dominantních dodavatelů nedojde. To potvrzuje také mluvčí E.ON Božena Herodesová. "V současné době nepočítáme s dalším navýšením cen," řekla. Zákazníkům, kterých se lednové zdražení firmy dotklo, se podle ní snaží společnost kompenzovat nárůst cen nabídkou nových produktů.

Zdražování zatím neplánují ani Bohemia Energy, Centropol Energy a innogy, které patří mezi takzvané alternativní dodavatele elektřiny. "V tuto chvíli nevidíme ke zvyšování cen důvod," uvedl mluvčí Centropolu Aleš Pospíšil.

Energetický regulační úřad loni v listopadu oznámil, že pro domácnosti u elektřiny zvýšil pro letošní rok část ceny, kterou určuje, průměrně o 2,5 procenta, tedy řádově o inflaci. U plynu očekává ERÚ pro letošek podle tehdejšího vyjádření stagnaci konečných cen nebo jejich růst v rozmezí dvou až tří procent. Podle odhadů úřadu i dřívějších vyjádření analytiků vzrostou letos domácnostem náklady na energie v řádu stokorun za rok.