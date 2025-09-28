Zastavíme prodej Balíkovny. Hnutí ANO odkrývá povolební plány na změny v České poště

"Musí se tam udělat naprosto dokonalý audit," řekl deníku Aktuálně.cz místopředseda hnutí a stínový premiér Karel Havlíček.
Státní gigant se zhruba dvaceti tisíci zaměstnanci tak má teď jisté místo na seznamu toho, co se hnutí ANO chystá změnit, pokud se dostane k vládě.
"Českou poštu čeká obrovský kus práce. Je třeba natvrdo říct, že je třeba ji restrukturalizovat. Situace se vůbec nevyvíjí dobře a není možné před tím strkat hlavu do písku," říká Havlíček.
Druhý muž ANO také tvrdí, že podnik vyprodává majetek, a tím uměle vylepšuje svou ekonomickou kondici. Česká pošta v letošním prvním pololetí prodala nemovitosti téměř za půl miliardy korun. Loni za celý rok to byly nepotřebné budovy a pozemky za 690 milionů korun, o rok dříve 50 budov za 1,2 miliardy korun.
Žádné světlé zítřky
"Světlé zítřky poštu úplně nečekají, tím spíše se tam musí udělat důležité kroky," tvrdí Havlíček s tím, že konkrétní kroky nastíní právě až audit. Na otázku, jak to bude s počtem poboček a zda poštu čeká další propouštění, ale nechtěl být konkrétní. "Uvědomujeme si, že je to citlivá věc," říká.
Podle Havlíčka se ale musí vyměnit vedení pošty, současný management je prý "nečitelný a není v kondici, aby mohl provést poštu náročným procesem restrukturalizace".
A podnik také musí změnit strategii, jinak ho v příštím roce čeká tvrdý náraz. O tom, zda poště opět hrozí krach, ale nechtěl Havlíček spekulovat. "To nechci předjímat, ale ty problémy jsou tam velké, stačí se podívat na její ekonomickou výkonnost, ta není dobrá," řekl.
Loni pošta zhoršila ztrátu a skončila 1,5 miliardy v minusu. Letos by se deficit měl výrazně snížit. Vláda už dřív uvedla, že pošta generuje ztrátu za služby poskytované pro stát a trpí i špatnou kvalitou služeb. Podle Havlíčka vláda zaspala a měla rozjet transformaci už v roce 2021, a ne až o dva roky později, když podniku hrozil krach.
Rakušan: Pošta byla v krachu už za ANO
Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ale odmítá kritiku, označuje ji za pokryteckou a připomíná, že pošta čelila bankrotu už v době, kdy koalice přebírala vládu po hnutí ANO.
"Proto jsme museli zatáhnout za záchrannou brzdu, zrušit 300 poboček a připravit transformační plán, jehož klíčovou součástí je ekonomická stabilizace," řekl Rakušan a stejně jako vedení České pošty odmítá, že by podnik byl v problémech.
Záchranu v podobě transformace hodnotí dobře. "Ta se povedla, pošta je ekonomicky stabilizovaná, díky novele zákona o poštovních službách má zajištěné potřebné financování od státu, má sjednaný i úvěrový rámec se čtyřmi velkými bankami a pokračuje v zefektivňování svého chodu," popisuje.
"Součástí transformace je i oddělení komerčních služeb, tedy Balíkovny, a zavádění nových služeb pro občany," připomíná.
Čtyři miliardy za Balíkovnu
Právě Balíkovně se chce Havlíček po volbách věnovat nejvíc. Ačkoli příprava prodeje je nyní v plném proudu a spekuluje se, že zájem o ni má i jeden z nejbohatších Čechů Daniel Křetínský.
Záchrana České pošty
(jak probíhá transformace)
- uzavřeno 300 poboček
- odděluje se pošta od Balíkovny
- zvýšení kvality služeb
- digitalizace služeb
- cílem je v roce 2026 dostat podnik do zisku
- náklady hradí částečně stát, zbytek bankovní úvěry a prodej majetku
Havlíček však naznačuje, že k jedné z nejsložitějších transakcí na tuzemském trhu, kterou by převod Balíkovny ze státních do soukromých rukou beze sporu byl, nakonec nemusí vůbec dojít. Příprava prodeje by se podle něj měla zastavit do doby, než nová vláda rozhodne jak dál. "Balíkovnu by si stát možná mohl i nechat, ale já nechci dělat účet bez hostinského," připouští.
Přestože je projekt Balíkovna ztrátový, má vybudovanou slušnou infrastrukturu v podobně výdejní sítě, logistiky, skladů a smlouvy s e-shopy. Což je pro konkurenty nesmírně cenné aktivum. A problémy pošty ani její prodej nakonec nemusí vyřešit.
Vedení České pošty mluví o ceně transakce okolo čtyř miliard korun ovšem s tím, že zatím přesně není jasné, co všechno se bude jako součást podniku nakonec prodávat. Podle Havlíčka je to ale chybná strategie a cena není stanovena odpovídajícím způsobem.
"Připravujeme kšeft pro konkurenta za hubičku"
"Na mě nepůsobí úplně důvěryhodně, že se tady připravuje kšeft pro nějakého konkurenta, jenom proto, abychom se zbavili zátěže," uvedl bez dalších podrobností. "Někdo převezme svou konkurenci, získá tím skoro čtvrtinový podíl na trhu, a nic moc za to nezaplatí," varuje Havlíček.
"A já se ptám, proč ten konkurent, který má nižší podíl, dokáže fungovat lépe. Odpověď je taková, že bychom museli investovat třeba miliardu nebo dvě, a poté bychom mohli srovnat krok," říká s tím, že by byl rád, kdyby byly na stole všechny možnosti.
A hovoří také o údajných účetních machinacích. "Vnitropodnikový proces stanovování výnosů a nákladů byl nastaven tak, aby to vyhovovalo tomu, že se dá Balíkovna definitivně pryč," tvrdí bez dalších podrobností.
Ministr vnitra ovšem tvrdí, že právě předchozí vláda ANO promarnila příležitost a může za potíže v poště. Připomíná, že poptávka po tradičních poštovních službách s pokračující digitalizací velmi rychle klesá po celé Evropě a Česko v tom není výjimkou. "Řada evropských zemí na tuto situaci zareagovala právě transformací poštovních společností. Udělali to ale o deset a více let dříve než Česko, tedy právě v době, kdy u nás vládlo hnutí ANO," uzavírá Rakušan.