Ekonomika

V Německu otevřeli novou muniční továrnu Rheinmetallu, bude největší v Evropě

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Německý zbrojní koncern Rheinmetall na severozápadě Německa otevřel novou muniční továrnu, která bude největší v Evropě. Chce si tak upevnit pozici největšího výrobce munice ráže 155 milimetrů v západním světě, uvedla agentura DPA.
Továrny Rheinmetall (ilustrační foto).
Továrny Rheinmetall (ilustrační foto). | Foto: Reuters

Poptávka po této munici vzrostla po začátku války na Ukrajině z února 2022. Rheinmetall patří k nejdůležitějším dodavatelům munice Ukrajině, která se brání ruské agresi.

Slavnostního otevření závodu v Unterlüssu ve spolkové zemi Dolní Sasko se zúčastnili německý vicekancléř Lars Klingbeil, ministr obrany Boris Pistorius a generální tajemník NATO Mark Rutte. Rheinmetall zastupoval šéf koncernu Armin Papperger. Podle něj by podobné muniční továrny mohly vzniknout i v jiných evropských zemích, například v Litvě. Také Ukrajina by měla být podle Pappergera schopna vyrábět "nutně potřebné ochranné a obranné vybavení na vlastním území".

Sériová výroba munice ráže 155 milimetrů by měla začít v následujících týdnech. Ještě letos by mělo být vyrobeno 25 tisíc kusů munice, v roce 2027 by to mělo být už 350.000 kusů. V Unterlüssu by tak vznikla podle webu Deutschlandfunk největší muniční továrna v Evropě. Ve všech svých závodech hodlá Rheinmetall v přespříštím roce vyrábět 1,5 milionu kusů munice ročně. V závodě v Unterlüssu vznikne 500 nových pracovních míst, investice do vzniku továrny se podle zahraničních agentur pohybuje kolem 500 milionů eur (12,2 miliardy Kč).

Související

Ukrajinci potřebují munici. Proč tedy brzdí stavbu továrny na její výrobu?

Výroba munice ve firmě STV Group.

Produkce továrny v Unterlüssu by měla zpočátku pokrývat hlavně objednávku německé armády z roku 2024. Německo zahájilo po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 rozsáhlou modernizaci bundeswehru. Financovaná je ze zvláštního fondu o objemu 100 miliard eur (2,5 bilionu Kč), který doplňuje běžný roční rozpočet na obranu. Strany současné německé vlády se pak v březnu - ještě před uzavřením koaliční smlouvy - dohodly na zvýšení výdajů na zbrojení.

Dosáhnout ho chtějí i pomocí reformy takzvané dluhové brzdy, což je ústavní opatření, které má bránit přílišnému zadlužování země. Díky tomu si Německo zajistí dostatek peněz na obranné výdaje půjčkami na mezinárodních trzích. Cílem je podle kancléře Friedricha Merze vybudovat z bundeswehru nejsilnější konvenční armádu v Evropě.

Německo plánuje postupně zvýšit výdaje na obranu na 3,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP), dalších 1,5 procenta výkonu ekonomiky má jít do vojensky využitelných oblastí, jako je infrastruktura či kybernetická bezpečnost. Letos by výdaje na zbrojení měly dosáhnout 2,4 procenta HDP.

V Unterlüssu, který leží severně od dolnosaské metropole Hannoveru, má Rheinmetall už delší dobu i jiné provozy. Mimo jiné tam sestavuje bojové vozy pěchoty Puma.

 
Mohlo by vás zajímat

Indie nově čelí až 50procentnímu clu na dovoz zboží do USA

Indie nově čelí až 50procentnímu clu na dovoz zboží do USA

Ukrajinský úder na ropovod Družba dopálil Orbána, Slováky i Trumpa. A co Češi?

Ukrajinský úder na ropovod Družba dopálil Orbána, Slováky i Trumpa. A co Češi?

Soud schválil návrh na prodej huti Liberty Ostrava společnostem Martina Peciny

Soud schválil návrh na prodej huti Liberty Ostrava společnostem Martina Peciny

Praha je podle Deloitte třetí nejméně dostupné město pro koupi nového bytu v Evropě

Praha je podle Deloitte třetí nejméně dostupné město pro koupi nového bytu v Evropě
ekonomika Aktuálně.cz Obsah Německo munice továrna výroba zahraničí

Právě se děje

před 12 minutami
Festival Film a architektura připomene opomíjené tvůrce a stavby

Festival Film a architektura připomene opomíjené tvůrce a stavby

Jediný český filmový festival, který se věnuje architektuře, přinese české premiéry některých filmů, ale také besedy i koncert audiovizuální umělkyně.
před 22 minutami
Babiše rozčílil starosta za ODS. Založíme buňku ANO a porazíme ho, oznámil
1:54

Babiše rozčílil starosta za ODS. Založíme buňku ANO a porazíme ho, oznámil

Babiš je přesvědčený, že starosta Mikulčic mu zabránil mít v obci mítink na veřejném prostranství. Překvapený starosta tvrdí, že nic nezakázal.
před 22 minutami
Není to fér, trvá na svém Siniaková. Češka popsala zmatek amerických organizátorů

Není to fér, trvá na svém Siniaková. Češka popsala zmatek amerických organizátorů

Tenistka Kateřina Siniaková se po dnešním konci v 1. kole dvouhry na US Open vrátila ještě k dřívější absenci ve smíšené čtyřhře.
před 25 minutami
Netanjahu uznal arménskou genocidu, Turecko jeho slova odsoudilo

Netanjahu uznal arménskou genocidu, Turecko jeho slova odsoudilo

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v úterý řekl, že uznává, že za Osmanské říše byla spáchána genocida Arménů.
Aktualizováno před 50 minutami
Nastal čas připravit jednání o prioritách a bezpečnostních zárukách, řekl Zelenskyj

ŽIVĚ
Nastal čas připravit jednání o prioritách a bezpečnostních zárukách, řekl Zelenskyj

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Tři roky v ruském zajetí. Propuštěný ukrajinský mladík je k nepoznání

Tři roky v ruském zajetí. Propuštěný ukrajinský mladík je k nepoznání

Z veselého a usměvavého syna a bratra se stal zamyšlený muž poznamenaný traumatem a vzpomínkami, o nichž se mu těžko mluví.
před 1 hodinou
V Německu otevřeli novou muniční továrnu Rheinmetallu, bude největší v Evropě

V Německu otevřeli novou muniční továrnu Rheinmetallu, bude největší v Evropě

Chce si tak upevnit pozici největšího výrobce munice ráže 155 milimetrů v západním světě.
Další zprávy