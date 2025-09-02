Světová ekonomika

Čelíme největšímu narušení obchodních pravidel za 80 let, říká šéfka WTO

Ekonomika
před 3 hodinami
Podíl světového obchodu uskutečňovaného podle pravidel Světové obchodní organizace (WTO) klesl na 72 procent, zatímco dříve se pohyboval kolem 80. To znamená největší narušení mezinárodního obchodního systému za posledních osmdesát let. Řekla to v rozhovoru s agenturou Reuters generální ředitelka WTO Ngozi Okonjová-Iwealaová.
Generální ředitelka WTO Ngozi Okonjová-Iwealaová.
Generální ředitelka WTO Ngozi Okonjová-Iwealaová. | Foto: ČTK

Pokles je částečně důsledkem cel zavedených americkým prezidentem Donaldem Trumpem a dalších opatření, která narušila princip nejvyšších výhod (MFN), podle něhož mají členové WTO zacházet se všemi partnery stejně.

"Zažíváme největší narušení globálních obchodních pravidel, jaké za posledních 80 let nemělo obdoby," řekla Okonjová-Iwealaová v rozhovoru poskytnutém na začátku jejího druhého funkčního období. "Není tedy překvapivé, že někteří zpochybňují globální obchodní systém a jeho předvídatelnost," dodala. Pokud se ale podle ní většina obchodu odehrává za podmínek MFN, což stále platí, je třeba to oslavovat.

