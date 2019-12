Bytů je dost, firmy ovšem nic nenutí zlevňovat. V Praze vyjdou na 14 ročních platů

Obyvatel Prahy by na průměrný nový byt o rozloze 70 metrů vydělával 14,1 roku, pokud by neměl žádné jiné výdaje. Z metropolí v regionu je to suverénně nejvíce, ve druhé Bratislavě je to o tři roky méně. Příčinou výrazného zdražování je krom rostoucí ceny pozemků a prací hlavně neochota developerů v době vysoké poptávky zlevňovat. Neprodaných bytů je přitom k dispozici dost, jen v Praze je to 5300.

Ze studie developerské společnosti Central Group vyplývá, že za Prahou a Bratislavou následuje v indexu dostupnosti nového bydlení Mnichov (vydělávat na byt se tam musí 10,9 roku), Vídeň (8,9), Frankfurt a Varšava (8,7), Berlín (8,4) a Hamburk (6,5). Související Airbnb se vymklo kontrole, Praha boj s turisty prohrává. Analýza uvádí, co město čeká Přehled Jde o údaje na konci letošního třetího čtvrtletí, před rokem to v Praze bylo 14,2 roku. Na konci třetího čtvrtletí 2014, odkdy developer údaje eviduje, to bylo necelých deset let. Podle společných statistik developerských společností Trigema, Skanska Reality a Central Group průměrná cena nových prodaných bytů v hlavním městě na konci září meziročně vzrostla o 11,5 procenta na 106 713 korun za metr čtvereční. Od poloviny roku 2015 nové byty v Praze zdražily o 92 procent. Cena průměrného bytu o rozloze 70 metrů čtverečních byla více než 7,6 milionu korun. U průměrné mzdy Central Group vycházel z údajů ministerstva práce a sociálních věcí o mzdách a platech podle profesí. Podle nich je průměrná hrubá měsíční mzda v Praze 45 246 korun. Samy firmy jako příčiny výrazného zdražování opakovaně uvádějí pomalé povolování staveb a zmiňují také vysoké daňové zatížení. Přes údajný nedostatek bytů na trhu jich však v Praze v současnosti nabízejí několik tisíc. Počet ročních platů potřebných ke koupi průměrného bytu (70 m2): Období Počet ročních mezd 3. čtvrtletí 2014 9,9 1. čtvrtletí 2015 10,1 3. čtvrtletí 2015 10,1 1. čtvrtletí 2016 10,2 3. čtvrtletí 2016 11,1 1. čtvrtletí 2017 12,7 3. čtvrtletí 2017 12,7 1. čtvrtletí 2018 13,8 3. čtvrtletí 2018 14,2 1. čtvrtletí 2019 14,6 3. čtvrtletí 2019 14,1 Zdroj: Central Group Ceny bytů rostou po celém Česku Ceny nových bytů za poslední tři roky vzrostly nejvíce v Libereckém kraji, a to o 173 procent na 70 216 korun za metr čtvereční. Důvodem je především nabídka nových horských apartmánů. Naopak například na Ústecku ceny stagnovaly. Z údajů developerské společnosti Trigema vyplývá, že v nejdražší Praze byly novostavby proti nejlevnějšímu Ústeckému kraji 2,6krát dražší. Související Vlastní byt symbolem úspěchu, nájem potupou. Na bydlení vydělávají Češi nejdéle v EU "Z větších trhů s novými byty rostly ceny nejvíce ve Středočeském kraji, Praze a na jižní Moravě. Z těch malých to ale bylo Liberecko. Důvodem je především nabídka nových horských apartmánů, které zde zvedají i průměrné ceny," uvedl předseda představenstva Trigemy Marcel Soural. Ve Středočeském kraji stouply za poslední tři roky ceny nových bytů o 54 procent, v Praze přibližně o polovinu, v Jihomoravském kraji o 35 procent. Index dostupnosti bydlení v regionu: Město Dostupnost Povolené byty (2018) Počet na 1000 obyvatel Praha 14,1 4218 3,2 Bratislava 11,1 3534 8,2 Mnichov 10,9 12 581 8,5 Vídeň 8,9 15 037 7,9 Frankfurt 8,7 6349 8,4 Varšava 8,7 25 010 14,0 Berlín 8,4 24 218 6,6 Hamburk 6,5 11 087 5,9 Zdroj: Central Group na základě údajů statistických úřadů Poznámka: Dostupnost se vyjadřuje počtem let, po která by na byt o rozloze 70 metrů čtverečních musel člověk šetřit, pokud by neměl žádné jiné výdaje. Související Berlín bojuje s předraženými byty: Nová pravidla srazí nájemné i pod pražský průměr Přehled Za nejvyšší průměrnou cenu v mimopražských regionech developeři ve třetím čtvrtletí nabízeli Aldrov Apartments v krkonošských Vítkovicích. Cena 127 155 korun za metr čtvereční je proti průměru za regiony mimo Prahu vyšší o 116 procent. Proti pražskému průměru je vyšší o necelou pětinu. V úvahu je třeba brát i základnu, ze které Trigema vychází. Zatímco v Praze bylo na konci září v nabídce developerů 5300 bytů, na Liberecku jich bylo 363. Za Prahou následovaly Jihomoravský (1492 bytů), Středočeský (1107) a Olomoucký kraj (1065). Nejméně bytů developeři nabízeli v Ústeckém (113), Moravskoslezském (198) a Královéhradeckém kraji (227). Související Pětinu nových bytů v Praze skoupí cizinci. Roste počet zájemců z Asie Podle statistik samotné Trigemy jsou ceny v Praze ještě mírně vyšší, než ukazuje výše uvedená statistika třech největších developerů. Trigema eviduje u bytů v Praze průměrnou cenu 109 310 korun za metr čtvereční. Následují Liberecký (70 216 Kč), Jihomoravský (68 344 Kč) a Královéhradecký kraj (65 282 Kč). V nejlevnějším Ústeckém kraji jsou nové byty k dostání v průměru za 41 377 korun za metr čtvereční. Následují Vysočina (43 462 Kč), Pardubický (47 232 Kč) a Zlínský kraj (50 586 Kč). Průměrné ceny nových bytů v krajích ČR podle společnosti Trigema na konci 3. čtvrtletí a porovnání se stejným obdobím 2016: Kraj Cena za m2 Srovnání (v pct) Praha 109 310 51,3 Liberecký 70 216 172,7 Jihomoravský 68 344 35,2 Královéhradecký 65 282 38,8 Středočeský 62 405 53,8 Plzeňský 56 197 37,2 Jihočeský 56 068 32,0 Olomoucký 54 558 30,9 Moravskoslezský 52 364 61,8 Karlovarský 51 096 34,0 Zlínský 50 586 39,5 Pardubický 47 232 21,5 Vysočina 43 462 41,9 Ústecký 41 377 0,1 Průměr za regiony (mimo Prahu) 58 772 39,8 "V dalším období očekáváme výraznější zdražování zejména ve Středočeském a Jihomoravském kraji. V okolí Prahy a Brna se může zájem o nové bydlení navyšovat. Naopak na Ústecku zůstane poptávka minimální," dodal Soural.