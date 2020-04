Daně v čase koronaviru: Jak se ve smršti změn vyznat, radí čtenářům daňová expertka

před 5 minutami

Ptá se: Tom

Může být nezaměstnaný a mít příjmy z pronájmu bytu?

Zadává se výhra 20000Kč?

Odpovídá: Gabriela Ivanco

Dobrý den, ano, nezaměstnaná osoba může mít příjmy z pronájmu bytu, aniž by to mělo dopady na její pozici jako nezaměstnané osoby. Příjmy z pronájmu mohou nicméně ovlivnit situaci v jiných oblastech (např. pro účely pobírání nejrůznějších dávek státní sociální podpory či dávek v hmotné nouzi, apod.) Co se týče výher ve výši 20.000 Kč, předpokládám, že Váš dotaz směřuje k tomu, zda se tato výhra uvádí v daňovém přiznání. Obecně záleží na tom, o jaký typ výhry z jaké soutěže se jedná, ale je velmi pravděpodobné, že pokud jste danou výhru nezískal v souvislosti s výkonem zaměstnání či samostatné činnosti, bude tato výhra buď od daně osvobozena nebo bude podléhat zdanění srážkovou daní na straně jejího plátce, a Vy tak v souvislosti s jejím přijetím nebudete mít žádné povinnosti v daňové oblasti.