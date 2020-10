Nesrozumitelné, neústavní. Ministerstva cupují návrh ČSSD na zákaz Airbnb vyhláškou

Pro nesrozumitelnost i možný rozpor s ústavou by mohl kabinet odmítnout návrh zákonné regulace turistického ubytování prostřednictvím platforem typu Airbnb, jak jej předložili poslanci koaliční ČSSD. Záporný postoj předpokládá předběžné stanovisko, které vláda pošle po schválení zákonodárcům.

Sociální demokraté mimo jiné navrhují, aby poskytovatel mohl byt nebo dům využívat pro krátkodobé turistické pronájmy prostřednictvím digitální platformy nejvýše měsíc v roce. S prodloužením doby by musela souhlasit obec. Časové omezení by neplatilo, pokud by lidé v nemovitosti sami bydleli a pronajímali turistům jen její část.

Obec by podle předlohy mohla vyhláškou pronajímání bytů turistům prostřednictvím digitálních platforem omezit, případně i zakázat. Právě navrhovaná možnost obcí zasahovat do nakládání s nemovitostmi může být podle vládních legislativců problematická z hlediska souladu s ústavou. Obdobnou pravomoc jako obcím předkladatelé navrhují poskytnout také společenstvím vlastníků jednotek v domě a bytovým družstvům.

Pronajímatel by musel mít domovní řád, s ubytovanými uzavírat smlouvu a vést knihu hostů. Pokud by hosté opakovaně porušovali pořádek nebo dobré mravy v domě, mohla by obec vyměřit pronajímateli pokutu až 50 000 korun. Podle vládních legislativců ale zákon takové jednání neoznačuje výslovně jako přestupek, a postihováno by proto být nemohlo.

Ministerstva vedená představiteli hnutí ANO v připomínkách upozorňují na celkově špatnou kvalitu návrhu zákona. Ministerstvo financí uvedlo, že předloha nemá charakter legislativního textu, je nesrozumitelná a vyvolávala by výkladové potíže. "Jednotlivá ustanovení si v řadě případů odporují, jsou formulována nejasně a nepřesně," napsalo ministerstvo průmyslu a obchodu. Podle ministerstva spravedlnosti je legislativní zpracování návrhu "nevhodné úrovně".

Obdobné výtky vzneslo ministerstvo pro místní rozvoj, byť vládě doporučilo zaujmout k návrhu neutrální postoj. Ostatní ministerstva vedená ANO předlohu odmítla. Podpořilo ji jen ministerstvo vnitra vedené Janem Hamáčkem (ČSSD), jenž patří k předkladatelům návrhu.

I vnitro ale poukázalo na to, že při dalším projednávání předlohy v zákonodárných sborech by měly být věcné a legislativní nedostatky napraveny. Návrh vnitro vnímá především jako příspěvek do diskuse o takzvaném sdíleném ubytování.

S odlišným návrhem regulace krátkodobého turistického ubytování prostřednictvím digitálních platforem přišlo v létě hlavní město. Obce by mohly určit období, kdy by bylo ubytování tohoto typu zakázáno, omezit počet současně ubytovaných osob nebo určit maximální počet dní v roce, kdy by bylo možné byty pro tyto účely využívat. Vláda se k předloze postavila neutrálně, Sněmovna ji ještě projednávat nezačala.

Krátkodobé ubytování v bytech zejména v centru Prahy vyvolává kritiku místních obyvatel. Stěžují na časté střídání hostů a jejich hlučné chování.