RegioJet omezuje linky mezi Prahou a Hradcem, přidá ale spoje do Náchoda

před 27 minutami

Dosud měl RegioJet v každém směru mezi Prahou a Hradcem Králové deset spojů, od dnešního rána jsou čtyři. Důvodem omezení je dlouhodobý pokles zájmu cestujících, uvedl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Do současné doby měl RegioJet mezi Prahou a Hradcem Králové v každém směru osm samostatných spojů plus dva spoje mezi Prahou a Trutnovem se zastávkou v Hradci Králové. Všechny samostatné spoje Praha - Hradec firma zrušila. Trutnovské linky RegioJet v jízdním řádu ponechal a přidal k nim dva spoje v každém směru mezi Prahou a Náchodem, které mají zastávku i v Hradci Králové.

"Pokles zájmu na linkách mezi Prahou a Hradcem pozorujeme několik let," uvedl Ondrůj. Konkurentem pro autobusovou dopravu je podle něj jízda osobním autem po dálnici z Prahy do Hradce, kterou při zlepšující se ekonomice zřejmě využívá stále více lidí. Pokud by se situace změnila a poptávka po přepravě mezi Prahou a Hradcem vzrostla, bude na to RegioJet podle mluvčího reagovat.

Zavedením spojů do Náchoda dopravce podle mluvčího reaguje na rostoucí zájem cestujících ze vzdálenějších měst, jako jsou Náchod, Jaroměř, Trutnov či Česká Skalice. Na trase do Náchoda autobusy, v nichž je i obsluha se stevardy, zastavují také v Holohlavech, Jaroměři, Dolanech a v České Skalici. Linky z Prahy přes Hradec Králové do Trutnova RegioJet zavedl loni.

Koncem dubna Regiojet zahájil provoz i na nové lince z Prahy do Špindlerova Mlýna, v každém směru autobusy jezdí dvakrát denně. Na cestě do Krkonoš zastavují také v Mladé Boleslavi, Jičíně, Nové Pace, Jilemnici a Vrchlabí.