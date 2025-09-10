Ekonomika

Přestaňte kupovat jaderné palivo z Ruska, žádá Ukrajina. Česko zatím bez náhrady

Petra Jaroměřská Petra Jaroměřská
před 2 hodinami
Vyjednávání o dalším balíku sankcí proti Rusku je v plném proudu. Někteří zástupci Ukrajiny teď mluví o jaderné energetice. Jenže na rozdíl od ruského plynu či ropy Češi k ruskému jadernému palivu zatím plnohodnotnou alternativu nemají.
Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová vítá v Bruselu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského (17. srpna 2025).
Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová vítá v Bruselu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského (17. srpna 2025). | Foto: Reuters

"Západ stále obchoduje s Ruskem, kupuje ruskou ropu, samozřejmě, že to nepřispívá k ukončení této války," postěžoval si poslední srpnovou neděli v rozhovoru pro Českou televizi Jevhen Perebyjnis, náměstek ministra zahraničí Ukrajiny a bývalý ukrajinský velvyslanec v Česku.

Podle Perebyjnise sankce fungují, "zatím ale nepřinesly rozhodující ránu pro ruskou ekonomiku".

"Taková úroveň sankcí určitě existuje a musíme být rozhodnější v plánování těchto sankcí, musíme uvalit sankce na ruskou jadernou energetiku, protože přináší Rusku spoustu peněz," dodal.

O nových sankcích v oblasti energetiky se spekuluje, o té jaderné, která má stále výjimku, dosud nebyla řeč. Jde přitom o oblast, u které má právě Česko pomyslné máslo na hlavě. Byť se intenzivně pracuje na výměně ruského dodavatele, nestane se tak dřív než v roce 2028.

"V případě Temelína již nic z Ruska nebereme, v případě Dukovan byla situace složitější, protože dané palivo na světovém trhu kromě TVEL (ruský dodavatel - pozn. red.) obchodně nikdo nenabízel. Ale i tam se podařilo uzavřít smlouvy na nové dodávky a dodávky z TVEL skončí v roce 2028," řekl pro Aktuálně.cz mluvčí společnosti ČEZ Ladislav Kříž.

Jen v loňském roce nakoupila Česká republika z Ruska jaderný materiál  celkem za 7,9 miliardy korun.

Už letos dovozy z Ruska výrazně poklesly, Česko se dokázalo předzásobit. A do Česka se také začalo vozit palivo od americké společnosti Westinghouse, která má za tři roky spolu s Francouzi plně nahradit ruského dodavatele.

První návrhy nového sankčního seznamu by se mohly objevit už v nejbližších dnech. Česko je hlasitým zastáncem návrhu na omezení pohybu ruských diplomatů po schengenském prostoru. Zástupci země už tento návrh prosazovali dřív, dosud pro něj neměli podporu.

O tom, že protiruské sankce vůbec nefungují, naposledy otevřeně mluvil minulý týden Tomáš Kopečný, vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny. Podle něj jsou dosavadní sankce jen "povrchová zranění, rozhodně nedochází k ucpání tepen, cév, natož aort ruské ekonomiky".

"Největší nadějí jsou americké sankce na ty státy, které budou s ruskou ropou obchodovat, tedy tou, která bude vytěžena v Rusku, jakkoli ten barel potom bude přelepen," řekl v neděli v České televizi Kopečný.

"Evropské státy samozřejmě nakupují ruskou ropu doteď, jenom jsou ty barely jinak označené," dodal Kopečný. 

Přímé otázce, zda je ve hře zákaz nákupu ruského jaderného paliva, se Kopečný vyhnul a řekl, že nejdůležitější je soustředit se na obcházení stávajících sankcí.

K ukončení nákupu ruské ropy aktuálně vyzval Evropu i americký prezident Donald Trump.

 
Banka Creditas dokončila akvizici bank MeDirect na Maltě a v Belgii

