Česko od začátku války nakoupilo z Ruska jaderný materiál za bezmála 18 miliard korun

před 1 hodinou
Zatímco závislosti na ruském plynu se Česku daří zbavovat, v případě jaderného průmyslu to jde výrazně pomaleji. Jen v loňském roce nakoupila Česká republika z Ruska jaderný materiál jako palivo a další produkty celkem za 7,9 miliardy korun. Ruské dodavatele jaderných komponent mají přitom nahradit Francouzi a Američané.
Po zahájení války na Ukrajině v únoru 2022 se prakticky okamžitě začala veřejně řešit závislost Česka na ruském plynu a spekulovalo se, kdo dodavatele strategické suroviny nahradí. Ovšem v případě neméně důležitého jaderného materiálu, který je klíčový pro výrobu elektřiny a promlouvá i do finální ceny energií, se o změně ruských dodavatelů příliš nemluvilo.

Zatímco během tří let před válkou se do Česka z Ruské federace dovezly jaderné produkty, hlavně palivo ale i další díly v hodnotě 8,6 miliardy korun, za tři roky po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 až do současnosti se objem dovezených komponent více než zdvojnásobil na 17,7 miliardy korun.

Skoro polovina objemu se přitom podle dat Českého statistického úřadu o pohybu zboží přes hranice dovezla loni.

Mírové využívání jaderné energetiky je, jak upozorňuje ministerstvo průmyslu, v současnosti vyjmuto ze sankcí Evropské unie proti obchodu s Ruskem. "Náhrada dodavatele paliva je náročný proces a musí být zajištěna jaderná bezpečnost. Nicméně pokračuje postupné nahrazení," uvedl pro Aktuálně.cz mluvčí resortu průmyslu David Hluštík.

"V současné době podle našich informací nic nenasvědčuje tomu, že by přechod k alternativním dodavatelům měl přinášet jakékoliv problémy z hlediska zajišťování jaderné bezpečnosti," uvedla pro Aktuálně.cz Lenka Babická ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Babická připomněla, že dosavadní ruští dodavatelé jsou z geopolitických důvodů a také z hlediska obtížné přepravy komponent potenciálně nestabilní. "Již v minulosti byli někteří ruští dodavatelé nahrazováni dodavateli z Ukrajiny," poznamenala Babická. Ovšem ani Ukrajina není vzhledem k aktuální válečné situaci považována za stabilního dodavatele.

Ruskou státní společnost TVEL coby klíčového dodavatele Česka by měli nahradit Američané a Francouzi, tvrdí ministerstvo průmyslu. "Dodávky podle předchozího kontraktu s ruským dodavatelem TVEL byly již dodány do roku 2024," upřesnil mluvčí resortu průmyslu David Hluštík.

"Loňské investice do nákupu jaderného paliva přesáhly 10 miliard korun," uvedl mluvčí společnosti ČEZ Ladislav Kříž. Z Ruska tedy loni byla drtivá většina nákupů, jak ukazují data statistického úřadu.

Letos přitom dovoz klesl. Z Ruska dorazila za prvních pět měsíců letošního roku podle dat statistiků produkce "jen" v hodnotě necelé jedné miliardy korun.

Česko by podle resortu průmyslu mělo spolupracovat s americkou společností Westinghouse, která se neúspěšně ucházela o výstavbu dvou jaderných bloků, ze soutěže vypadla a tendr nakonec vyhrála firma KHNP. Jaderné palivo má do Česka dodávat i francouzská společnost Framatome.

Hluštík zdůrazňuje, že společnost ČEZ se coby provozovatel jaderných bloků v Dukovanech a Temelíně na proces zajištění alternativního neruského dodavatele dlouhodobě připravoval. "V Jaderné elektrárně Temelín už před invazí na Ukrajinu probíhalo výběrové řízení na dodavatele jaderného paliva," připomněl mluvčí.

"Situace pro Dukovany byla složitější, neboť se jedná o starší typ reaktoru, kterých není v provozu mnoho," doplnil s tím, že i elektrárna Dukovany je podle něj na nového dodavatele připravena.

Ministerstvo průmyslu také ujišťuje, že produkty z Ruska se v žádném případě nebudou podílet na výstavbě jaderných bloků, které má zaštiťovat jihokorejská společnost KHNP.

 
