"Putinovi jsme zaplatili zbraně, kterými vraždí Ukrajinu," přiznává evropský politik

Zbavit se závislosti na fosilních palivech je důležité nejen pro ochranu klimatu, ale i pro naši bezpečnost, popisuje Martin Hojsík, slovenský místopředseda Evropského parlamentu. V rozhovoru pro Aktuálně.cz se vrací i ke kontrolní misi unijních poslanců na Slovensku, proti které tamější premiér Robert Fico silně protestoval a šéfa delegace Tomáše Zdechovského dokonce označil za nájemného vraha.

Kuloáry pražské bezpečnostní konference Globsec zrovna žily událostmi z Blízkého východu. Bylo to jen pár hodin poté, co Izrael zahájil útočnou operaci proti jadernému program Íránu a řadě jeho vůdčích osobností, čímž začaly stoupat ceny ropy na světových trzích.

Právě závislost starého kontinentu na dovozu fosilních paliv je jednou z věcí, kterou se zabývá slovenský místopředseda Evropského parlamentu Martin Hojsík (PS/Renew Europe). V rozhovoru s deníkem Aktuálně.cz třeba tvrdí, že Slovensko má velmi silné geotermální zdroje, které by mohly posloužit jako zdroj tepla místo importovaného plynu.

Aktuálně.cz: Je to jen pár dnů, co skončila mise Evropského parlamentu na Slovensku. Co si myslíte o jejím průběhu a slovních útocích, které ji provázely?

Martin Hojsík: Moje mise probíhala velmi dobře. Musím říct, že jsme měli kvalitní dialogy s ministerstvy pro regionální rozvoj i hospodářství. Ale asi se neptáte na moji misi (smích). Totiž ve stejném čase, kdy byla na Slovensku delegace kontrolního výboru, jsem tam vedl misi zaměřenou na geotermální energii.

O té jste ale neslyšeli, protože nebyla tak kontroverzní. Přitom sedíme na teple, kterým umíme vytopit velkou část Slovenska. A peníze, které posíláme Putinovi nebo kamkoliv jinam do zahraničí, by mohly zůstat doma, kdybychom tu energii uměli využívat.

Na mysli jsem měl skutečně misi pod vedením europoslance Tomáše Zdechovského, která na Slovensku kontrolovala nakládání s dotacemi.

Ze strany slovenských vládních představitelů to pro mě bylo zahanbující divadlo. Kontrolovat, zda se veřejné prostředky využívají v souladu se zákonem a případně dávat podněty prokuratuře, patří do běžné kompetence Evropského parlamentu vůči všem členským státům či Evropské komisi.

Standardní mise se najednou stala předmětem toho, že kolega Zdechovský byl premiérem (Robertem Ficem) označený za vraha. Vyvolává to až nechutný pocit.

Proč?

Doufám, že Česko a Slovensko jednou budou čistými přispěvateli do evropského rozpočtu. Bude to znamenat, že budeme bohaté země. Svým partnerům dáváte peníze, aby se měli lépe, aby prosperovali. A když se někdo chce podívat na to, jestli se náhodou nerozkrádají, tak vy se najednou ohradíte "co si to dovolujete"? Potřebujeme jen to, aby peníze byly využity co nejefektivněji a v souladu se zákonem.

Sám Zdechovský se také vyjadřoval poměrně ostře. Reprezentoval dobře Evropský parlament?

Jestli jeho výroky byly správné, si dovolím nechat na debatu v kontrolním výboru.

Kontrolní mise skončila, co bude dál?

Mise byla schválená vedením Evropského parlamentu ještě předtím, než začal skandál s haciendami (slovenská média v minulých týdnech objevila soukromé vily několika vlivných osob, které se pravděpodobně postavily za evropské peníze na podporu turistiky - pozn. red.).

Je to standardní, nedávno byla stejná mise v Řecku. Všechny podněty a zjištění mají směřovat k OLAFu (Evropský úřad pro boj proti podvodům - pozn. red.), aby byly vyšetřeny. Aby konkrétní lidi, kteří jsou za to zodpovědní, čelili postihu nebo museli evropské prostředky vrátit.

Kdy bude k dispozici závěrečná zpráva ze slovenské kontroly?

Výboru pro kontrolu by měla být předložena do konce července, ten ho potom projedná. Neumím teď říct, jestli povede i k rezoluci Evropského parlamentu.

Už jste mluvil se členy delegace? Probíhala ta kontrola navenek tak divoce, jak se zdálo z prohlášení slovenských vládních politiků?

Kromě těch mediálních přestřelek probíhala jejich práce naprosto standardně, Bohužel to skončilo děláním hanby Slovensku ze strany slovenské vlády. Kdyby zastupitelstvo někde v Horní Dolní dělalo takovou show, když přijde někdo z Bratislavy zkontrolovat, jak pracují s veřejnými penězi, daleko bychom nedošli.

Rozhovor spolu děláme na bezpečnostní konferenci Globsec. Co vy osobně vnímáte nyní jako hlavní bezpečnostní výzvu pro Evropu? Je to energetické osamostatnění se od Východu?

To je jen první urgentní krok, ale plyn se nedá vypnout ze dne na den. Zbavení se závislosti na fosilních palivech je důležité nejen pro ochranu klimatu, ale stejně důležité je pro naši bezpečnost a naši konkurenceschopnost.

Když vám ruští představitelé a jejich hlásné trouby vyhrožují atomovými bombami a vyhlazením, znamená to, že musíte být připravený chránit lidi. Proto je důležité, že se Evropa, která se dlouhé roky spoléhala na USA, konečně postavila na vlastní nohy. Je smutné, že jsme k tomu potřebovali Trumpa.

Pokud chceme dávat 800 miliard eur na dozbrojení Evropy, ale současně s tím budeme jako doteď platit vyzbrojování i Putinovi, tak mu ty klíče dejme rovnou. My jsme zaplatili Putinovi zbraně, kterými vraždí na Ukrajině. Netvařme se, že to tak není. Obrovská závislost Evropy na plynu z Ruska zaplatila Putinovi zbrojení. A to potřebujeme změnit. Nebudete někomu, kdo vás chce zničit, kupovat pistole a nože.

Je evropské společenství v takové kondici, aby v jeden okamžik procházelo zelenou transformací a zároveň pumpovalo do masivního společného zbrojení?

To nejsou věci, které jdou proti sobě, jdou spolu. Když budete dál platit Putinovi za ropu, tak to můžeme zabalit. Je to o investicích. Když nakoupíte protiraketové systémy, zabezpečí vám ochranu, ale nepřináší zisk. Investice do zelené transformace peníze přinášejí. To není o tom, jak dotovat, ale jak odstranit překážky a udělat férovou soutěž, protože zelené zdroje jsou levnější.

Werner Hoyer, donedávna prezident Evropské investiční banky, žádný zelený člověk, mi už před pěti roky říkal, že dekarbonizace je nejlepší byznysová příležitost naší generace. Pokud si ji necháme ujet, je to jako bychom se před sto lety snažili zachránit kováře a sedláře a ve skutečnosti nám ujel vlak.

Evropské společenství má víc obyvatel než Spojené státy a Rusko dohromady. Jak se stalo, že se v tomhle mocenském trojúhelníku dostalo do tak defenzivní pozice?

Víte, co je dobré? Že jsme si to konečně uvědomili. V Evropském parlamentu jsem od roku 2019 a vypozoroval jsem, že je to kombinace "nebojte se, my stojíme při vás" a toho, že je to pro nás pohodlnější. Člověk jde vždycky radši cestou menšího odporu. Jsem rád, že napříč Evropou vidíme, že sami lidi říkají, že už bylo načase, abychom se postavili na vlastní nohy.

Ale neskončí to jen tímhle "plácáním po ramenou"?

Jsem optimista. Ale obavy mám o Slovensko.

Parlamentní volby na podzim čekají i Českou republiku.

Držím vám palce! A ano, to, co je důležité, je, aby jakákoliv vláda, která v Česku vzejde z voleb, chtěla být součástí Západu a společné evropské obrany. Nevím, jestli je to tady někým zpochybňováno tak jako u nás, že by někdo z Česka jezdil do Moskvy. Doufám, že Slovensko se co nejdříve zotaví z téhle nepříjemné epizody.

A poslední věc. Jak vy, jako slovenský občan, hodnotíte zavedení transakční daně?

Je to nesmysl. Někdy se ptám sám sebe, jestli ty absurdnosti, když premiér (Robert Fico) začíná popírat demokracii, nejsou o tom, aby jen zakrýval absolutní neschopnost. Země se rozpadá. Transakční daň je škodlivá - škodí všem podnikatelům, lidem ale i státu, protože žene část podnikatelů do šedé a černé ekonomiky. Stát ve výsledku strádá.

Zdravotnictví je v katastrofálním stavu, dálnice do Košic je národní vtip. Za čtrnáct roků, co je Fico u moci, tu zemi ničí. To je ten problém. A tím, že dělají show, aby to zakryli, ještě tahají Slovensko z EU. I v Evropském parlamentu se proto snažíme upozorňovat, že Slovensko není jen Fico a že pro zbytek Evropy umíme být partnery.

