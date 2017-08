Po dálnici D11 už dojedete až do Hradce Králové, otevřela se poslední část

před 18 minutami

Poslední úsek D11 z Osiček do Hradce Králové se otevře veřejnosti | Video: Aktuálně.cz | 01:56

Motoristé mohou od dnešního odpoledne, kdy se otevřel 3,7 kilometru dlouhý úsek dálnice od Osiček do Hradce Králové, dojet po dálnici D11 až do Hradce Králové. Dosud musely automobily sjíždět z dálnice přes křižovatku u Opatovic nebo použít provizorní sjezd u Libišan. Dostavbou dálnice se významně uleví Novému Městu u Chlumce nad Cidlinou na silnici I/11, kterým projíždejí kamiony na tranzitní trase Náchod - Praha. Provoz na novém úseku bude několik měsíců omezený kvůli úpravě v místě provizorního sjezdu u Libišan. Práce by tam měly skončit do Vánoc.

Související